Zaczął się proces byłego szefa rządu Szkocji oskarżonego o molestowanie i próbę gwałtu

Przed sądem w Edynburgu rozpoczął się w poniedziałek proces byłego szefa autonomicznego rządu Szkocji Alexa Salmonda, który jest oskarżony o molestowanie seksualne i próbę gwałtu, czego miał się dopuścić w czasie sprawowania urzędu.

Salmondowi postawiono łącznie 14 zarzutów - jeden zarzut próby gwałtu, jeden zarzut zamiaru popełnienia gwałtu, 10 zarzutów napaści na tle seksualnym i dwa zarzuty nieprzyzwoitego zachowania. Miało do nich dojść pomiędzy czerwcem 2008 a listopadem 2014 r. Do domniemanej próby gwałtu miało dojść w czerwcu 2014 r. w oficjalnej rezydencji szefa rządu, gdy przyparł kobietę do ściany, ściągnął ubranie najpierw z niej, a następnie z siebie, po czym pchnął ją na łóżko i na niej się położył.

65-letni Salmond od aresztowania w styczniu 2019 r. zaprzecza wszystkim zarzutom i również w poniedziałek się do nich nie przyznał. Zapowiedział, że będzie się "energicznie" bronił w czasie rozprawy. Oczekuje się, że proces potrwa około czterech tygodni.

Salmond dwukrotnie - w latach 1990-2000 i 2004-2014 - był liderem Szkockiej Partii Narodowej (SNP), którą poprowadził do zwycięstwa w wyborach do szkockiego parlamentu w 2007 r. Funkcję pierwszego ministra (premiera) autonomicznego rządu Szkocji pełnił do listopada 2014 r. - ustąpił po przegranym referendum w sprawie niepodległości Szkocji. W 2015 r. został wybrany do brytyjskiej Izby Gmin, ale w kolejnych wyborach w 2017 r. stracił mandat.

Później m.in. prowadził program w prokremlowskiej rosyjskiej telewizji RT. W 2018 r. wystąpił z SNP w związku z procesem, który wytoczył szkockiemu rządowi za sposób, w jaki prowadzone jest przeciwko niemu dochodzenie w sprawie o molestowanie. Sąd przyznał rację Salmondowi, uznając, że postępowanie było prowadzone niezgodnie z prawem, ale nie ma to żadnego wpływu na obecnie toczącą się sprawę, która dotyczy następnych zarzutów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński