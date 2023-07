Polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej wchodzą na rynki zagraniczne. W rankingu państw najbardziej atrakcyjnych dla naszych inwestorów znalazły się Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja i Czechy, a także Słowenia i Rumunia.

Około 52 proc. międzynarodowych grup deklaruje, że buduje łańcuchy dostaw bardziej skupione w regionie, natomiast 47 proc. zapowiada przeniesienie procesów biznesowych do krajów bliskich geograficznie.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej, należący do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), niedawno współfinansował inwestycję w Rumunii zrealizowaną z polską spółką R22.

W Niemczech inwestuje m.in. poznańska firma Pekabex, która wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej weszła na ten rynek, przejmując fabrykę prefabrykatów w Bawarii.

Ubiegłoroczna fala megaprojektów spowodowała, że wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wróciła do poziomów nienotowanych od 2008 r. Wielkie projekty inwestycyjne, o wartości co najmniej 1 mld dolarów każdy, były odpowiedzią na geopolityczne przemiany zapoczątkowane przez pandemię COVID-19 i utrwalone przez wojnę w Ukrainie.

Jednocześnie te wydarzenia stały się motorem napędowym trendów nearshoringu (przeniesienie części swojej działalności do blisko położonego kraju) i friendshoringu (przeniesienie części produkcji do krajów zaprzyjaźnionych politycznie). W tym otoczeniu dobrze odnajdują się także polscy inwestorzy.

Energia odnawialna oraz sektory węgla, ropy i gazu najpopularniejsze wśród inwestorów

Zgodnie z nowym raportem firmy analitycznej fDi Markets w 2022 r. międzynarodowi inwestorzy ogłosili ponad 16 tys. projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych typu greenfield (czyli inwestycji polegających na tworzeniu np. nowego przedsiębiorstwa od podstaw), co stanowi wzrost o 16 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Stany Zjednoczone były głównym krajem docelowym lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2022 r., a zagraniczni inwestorzy ogłosili tam projekty o łącznej wartości 158,1 mld dol.

Pod względem sektorowym po raz kolejny największym magnesem dla inwestycji zagranicznych typu greenfield była energia odnawialna, przyciągając w 2022 r. 527 projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych o łącznej wartości 343,6 mld dol.

Drugie miejsce zajął sektor węgla, ropy i gazu. W 2022 r. sektor zgromadził bezpośrednie inwestycje zagraniczne o wartości 104,8 mld dol. - to ponad sześć razy więcej niż w 2021 r., kiedy po raz pierwszy w historii nie pojawił się w zestawieniu 10 największych sektorów przyciągających bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Umiarkowany optymizm w branży bezpośrednich inwestycji zagranicznych

- Rok 2023, zwłaszcza jego pierwsza połowa, może być trudniejszy przede wszystkim dlatego, że dadzą o sobie znać następstwa globalnych problemów gospodarczych, które stały się tak mocno widoczne w ubiegłym roku. Sytuacja geopolityczna, kryzys energetyczny i niepewność znajdują przełożenie na nastroje inwestorów. Moim zdaniem może to być zwrot w kierunku poszukiwania lepszych, ciekawszych i pewniejszych inwestycji. Dla części inwestorów ekspansja zagraniczna, dzięki dywersyfikacji rynków, może okazać się sposobem na ograniczenie ryzyka działalności - mówi Marcin Prusak, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.

Jego zdaniem będziemy świadkami praktycznej realizacji zasady friendshoringu.

- W badaniu EY przeszło połowa firm (52 proc.) deklaruje, że buduje łańcuchy dostaw bardziej skupione w regionie, natomiast 47 proc. zapowiada przeniesienie procesów biznesowych do krajów bliskich geograficznie. Można spodziewać się, że te deklaracje w najbliższych latach przełożą się na konkretne decyzje inwestycyjne - dodaje Marcin Prusak.

Rosja i Chiny tracą. W zamian zyskuje wiele krajów Azji

Mimo że inwestorzy w dalszym ciągu dostrzegają wartość globalizacji, jednocześnie muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z koniecznością zbudowania odporności na wstrząsy zewnętrzne. Stąd wyraźny ostatnio zwrot w kierunku państw bliższych geograficznie i kulturowo.

Jak wynika z indeksu zaufania w bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Foreign Direct Investment Confidence Index), prawie 75 proc. inwestorów uważa, że skala regionalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych poprzez nearshoring będzie w najbliższych latach rosła.

Cytowani w badaniu inwestorzy wskazują, że to właśnie niepewność geopolityczna związana z wojną w Ukrainie, która jest największym czynnikiem ryzyka, stanowi jednocześnie główną motywację do regionalizacji.

Ten trend obserwujemy na przykładzie inwestorów z całego świata - według ekspertów Investment Monitor w 2022 r. firmy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych zmniejszyły o połowę bezpośrednie inwestycje w Chinach. W tym samym czasie zwiększyły skalę inwestycji w innych krajach azjatyckich, które są bardziej przyjazne dla USA – Indiach, Malezji, Filipinach, Tajwanie i Wietnamie.

Nie inaczej wyglądało to w Europie Środkowej i krajach Azji Środkowej. Dobrym przykładem jest Kazachstan, gdzie napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrósł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. o 17,8 proc. i wyniósł 22,1 mld dol.

Rosyjska inwazja na Ukrainę i kolejne zachodnie sankcje nałożone na Moskwę spowodowały exodus firm z Rosji. Ponad 50 międzynarodowych koncernów przeniosło się stamtąd do Kazachstanu.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przewiduje, że gospodarki Azji Środkowej, Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Mongolii, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu wzrosną średnio o co najmniej 5,2 proc. w 2023 r. Przewiduje się dalszy wzrost regionu, do poziomu ok. 5,4 proc. w 2024 r., dzięki relokacji przedsiębiorstw i osób prywatnych z Rosji, poprawie zarządzania, zwiększonemu eksportowi towarów, a także ponownemu otwarciu Chin.

Polska może skorzystać na friendshoringu i nearshoringu

Analitycy często podkreślają również, że beneficjentem tendencji do nearshoringu i friendshoringu może być Polska. Ale warto spojrzeć też na te zjawiska z perspektywy krajowych przedsiębiorców, którzy, wpisując się w ten trend, mogą szukać atrakcyjnych okazji do inwestycji kapitałowych w krajach nam bliskich.

- Do tego, aby szukać możliwości ekspansji w krajach nieoczywistych, ale zapewniających przyjazne warunki do prowadzenia biznesu, przekonujemy w naszym raporcie „Polskie inwestycje zagraniczne. Nowe trendy i kierunki”, w którym zidentyfikowaliśmy listę tych państw, które charakteryzują się przejrzystymi przepisami, oferują ulgi i zachęty dla zagranicznych inwestorów, niskie koszty prowadzenia biznesu, a także dysponują wykwalifikowaną kadrą oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturą - podkreśla Marcin Prusak.

Patrząc na mapę Europy, widać, że takich kierunków jest naprawdę wiele. W rankingu państw najbardziej atrakcyjnych dla polskich inwestorów znalazły się z naszej części Europy: kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia, nasi południowi sąsiedzi, czyli Słowacja i Czechy, natomiast z południowo-wschodnich kierunków warto w swoich planach inwestycyjnych uwzględnić m.in. Słowenię i Rumunię.

Te kierunki są już w obszarze zainteresowań polskich firm. Potwierdza to także doświadczenie menedżerów inwestycyjnych z Funduszu Ekspansji Zagranicznej, który współfinansuje zagraniczne projekty inwestycyjne polskich firm.

- Na przykładzie transakcji, które współfinansował Fundusz Ekspansji Zagranicznej, możemy wymienić m.in. inwestycję w Rumunii zrealizowaną ze spółką R22. Niesłabnącym zainteresowaniem polskich inwestorów od lat cieszą się też Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów inwestuje m.in. poznańska firma Pekabex, która wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej weszła na ten rynek, przejmując fabrykę prefabrykatów w Bawarii. W przypadku tej inwestycji jednym z osiągniętych efektów była optymalizacja kosztów transportu wielkogabarytowych elementów, które spółka wykorzystuje w projektach realizowanych u klientów z Europy Zachodniej - wymienia Marcin Prusak.

Podkreśla, że bliska odległość fabryki od docelowego odbiorcy była zatem kluczowym elementem w koncepcji tego projektu.

- Widzimy, że przedsiębiorcy są otwarci na ekspansję i szukają szans do wzrostu na międzynarodowych rynkach. A naszą misją jest im w tych planach towarzyszyć w roli inwestora finansowego - podsumowuje Marcin Prusak.