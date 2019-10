Zainwestowali już w Polsce ponad 5,2 mld euro. "To jest ogromna kwota"

Włochy są piątym partnerem biznesowym oraz inwestorem zagranicznym w Polsce. Trendy są pozytywne, a polski partner jest coraz bardziej kluczowy - mówi w rozmowie z WNP.PL Alfio Mancani z Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

- Pomimo tego, że od 20 lat jesteśmy w kryzysie, Włochy są w dalszym ciągu piątym partnerem biznesowym oraz inwestorem zagranicznym w Polsce. W 2018 roku włoskie inwestycje w Polsce wyniosły w sumie 5,2 mld euro. To jest ogromna kwota. Trendy są pozytywne - wylicza Alfio Mancani z Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.



- Jest to zupełnie inna sytuacja niż na przykład 20 lat temu. Polski partner jest coraz bardziej kluczowy. Istotną rolę pełnią też projekty R&D (research and development) - podkreśla.



Co wpływa na lokalizację inwestycji zagranicznej w danym kraju lub jego regionie? - To musi być globalna strategia. Dobre decyzje muszą być podejmowane zarówno w polskim Sejmie, jak i w Unii Europejskiej, ale też w samorządach lokalnych - mówi Mancani.



I dodaje, że na przykład województwu podlaskiemu brakuje reklamy oraz informacji. - Przykładowo firma Fiat na Śląsku jest obecna od 100 lat, więc jest łatwiej. Inwestorzy znający Fiata chętniej inwestują w województwie śląskim. Na Podlasiu niestety tego nie ma, więc inwestorzy muszą zaczynać prawie od zera – tłumaczy przedstawiciel Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.



Obejrzyj całą rozmowę poniżej:

Alfio Mancani z Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce uczestniczył w debacie „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce”, która odbyła się w środę 25 września podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.