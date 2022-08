Zakaz wjazdu dla Rosjan dzieli Europę. Niemcy znów pierwszym hamulcowym

Spór w debacie europejskiej dotyczący dostępu strefy Schengen dla obywateli Federacji Rosyjskiej ma podobne linie podziału jak dotychczasowe spory pomiędzy państwami Wspólnoty dotyczące Moskwy.

Pierwszym państwem, które zakazało wjazdu Rosjanom na swoje terytorium była Estonia. Od 18 sierpnia, na terytorium tego państwa nie zostają wpuszczani obywatele Rosji, którzy posiadają estońską wizę. Ten zakaz nie dotyczy obywateli Rosji, którzy posiadają wizy innych państw strefy Schengen. Estończycy jednakże pracują nad przepisami, które umożliwią im zawracanie z granicy Rosjan, posługujących się wizami innych państw strefy Schengen. O wstrzymania wydawania wiz dla Rosjan zdecydowały też już Litwa i Łotwa.

Z kolei Finlandia, zadeklarowała, że od września ograniczy przyznawanie wiz dla Rosjan o 90 proc. Jednocześnie tamtejsze władze zadeklarowały, że wizy, które zostały przyznane wcześniej, nie zostaną anulowane, jak to ma miejsce w Estonii.

Polska razem z Danią oraz Norwegią (państwem wchodzącym w skład układu z Schengen, nie będące w UE) wsparły pomysł rozwiązań wspólnotowych, które w ramach sankcji ograniczyłyby ilość turystów z Rosji.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now