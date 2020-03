Zakaz wjazdu do Kataru tragedią dla nepalskich pracowników

Z powodu epidemii koronawirusa Katar zakazał wjazdu osobom przylatującym m.in. z Nepalu, Indii i Bangladeszu. Zawieszono 40 tys. wiz pracowniczych, wydanych Nepalczykom. Jedna czwarta PKB Nepalu pochodzi z pieniędzy wysyłanych przez Nepalczyków do domu.

Od poniedziałku 10 marca br. w Katarze obowiązuje zakaz wjazdu dla osób przylatujących z 14 krajów, w tym z Nepalu, Indii, Bangladeszu, Pakistanu i Sri Lanki. "Decyzja dotyczy wszystkich osób zamierzających wjechać (do Kataru - PAP) z tych krajów, włączając rezydentów lub z pozwoleniem na pracę" - napisały władze Kataru w oświadczeniu.

Katar zawiesił do odwołania wizy pracownicze dla 40 tys. obywateli Nepalu, którzy czekali na wylot nad Zatokę Perską. W Katarze pracuje 400 tys. Nepalczyków. Bank Światowy szacuje, że jedna czwarta PKB Nepalu pochodzi z pieniędzy wysyłanych przez robotników pracujących przede wszystkim w Zatoce Perskiej i Malezji. Za granicą pracuje ok. 9 proc. populacji kraju.

"To jest straszne. Czy to oznacza, że stracimy pozwolenia na pracę?" - mówi PAP zmartwiony Sushil Shrestha z Katmandu, który szykował się do wyjazdu do Kataru.

Bishnu Prasad Gaire, prezydent Nepalskiego Stowarzyszenia Agencji Pracy Zagranicznej, powiedział dziennikowi "Himalayan Times", że Nepalczycy nie tylko mogą stracić przyznane pozwolenia na pracę, ale również trafić na czarną listę za niewykorzystanie wizy w ciągu trzech miesięcy.

"Jeździłem tam od trzech lat i nie mogę stracić tej pracy. Teraz chyba muszę poszukać czegoś innego" - dodaje Shrestha. "Nie wiemy też, czy agencje pracy zwrócą nam pieniądze, które im zapłaciliśmy" - podkreśla.

Prowizja pośrednika może wynieść kilka tysięcy dolarów. "Wiele agencji bierze pod stołem o wiele więcej, niż przewidują regulacje rządowe. Ludzie i tak płacą, zapożyczają się, czasami składa się na to cała rodzina lub wioska. Pewnie stracą te pieniądze" - uważa Anup Karki, który pracował w jednej z agencji pośrednictwa pracy w Katmandu.

Z powodu zakazu nepalskie linie lotnicze obsługujące trasę do Kataru zawiesiły loty. Linia Qatar Airways oferuje darmową zmianę terminów rezerwacji.

Wcześniej nepalskie ministerstwo ds. pracy i zatrudnienia zawiesiło wydawanie nowych pozwoleń dla Nepalczyków chcących pracować m.in. w Japonii i Korei Południowej.

Oprócz krajów Azji Południowej zakaz wjazdu do Kataru dotyczy osób przybywających z Chin, Egiptu, Iranu, Iraku, Libanu, Filipin, Korei Pd., Syrii oraz Tajlandii.

