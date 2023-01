Zambia: Minister finansów USA: musimy rozmawiać o restrukturyzacji zadłużenia biedniejszych państw

Restrukturyzacja długu Zambii jest niezwykle ważna - powiedziała w poniedziałek składająca wizytę w tym państwie minister finansów USA Janet Yellen. Poparła też inicjatywę okrągłego stołu, który ma się zająć długami biedniejszych krajów. Wiele z nich zadłużonych jest u Chin, co budzi zaniepokojenie na Zachodzie.

Oprócz Yellen do Lusaki w tym tygodniu przyjedzie szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa. Te wizyty pokazują rosnące zaniepokojenie Zachodu tym, w jaki sposób Zambia radzi sobie z zagranicznym zadłużeniem, głównie chińskim - komentuje agencja Reutera.

Zambia złożyła wniosek o restrukturyzację długu zagranicznego w ramach inicjatywy prowadzonej przez G20, ale postęp w tej sprawie jest minimalny, pomimo coraz pilniejszych apeli do Chin i wierzycieli sektora prywatnego, by osiągnąć w tej sprawie porozumienie - zaznacza Reuters.

Zarówno Yellen, jak i Georgiewa widzą szansę na przełamanie tego impasu podczas zaplanowanego na luty w Indiach spotkania ministrów finansów G20.

Zambia przestała spłacać swoje długi jesienią 2020 r. Od tego czasu to państwo spotkało wszystko co najgorsze; dochód narodowy spadł tak, że obecnie kraj jest klasyfikowany jako państwo o niskim dochodzie; ok. 60 proc. mieszkańców żyje w ubóstwie - wylicza główny ekonomista Banku Światowego Indermit Gill.

Prezydent Zambii Hakainde Hichilema ostrzegł w poniedziałek, że jeżeli dług jego państwa nie zostanie zrestrukturyzowany, podważy to wysiłki zmierzające do ożywienia gospodarki.

Jeżeli szybko nie zredukujemy zobowiązań najbardziej zadłużonych państw, może to doprowadzić do nowych wojen, konfliktów i niestabilności - ostrzegała Yellen w zeszłym tygodniu przed spotkaniem ze swoim chińskim odpowiednikiem Liu He w Szwajcarii. Minister finansów USA udała się po nim z wizytą do trzech państw afrykańskich. Odwiedziła już Senegal, z Zambii uda się do RPA.

Wymiana handlowa między krajami Afryki i Chinami jest ok. cztery razy większa niż między Afryką i USA. Chiny są też ważnym kredytodawcą krajów afrykańskich. Jak zauważają jednak komentatorzy, chińskie pożyczki są tańsze niż te zawierane w instytucjach zachodnich, jednak wiążą się z nieprzejrzystymi warunkami i dodatkowymi wymogami.

Yellen, pytana przez dziennikarzy w Lusace, odniosła się też do sytuacji gospodarczej USA, odnotowując "bardzo obiecujące" oznaki spadku inflacji, przezwyciężenia problemów na rynku pracy oraz rozwiązania problemu z łańcuchami dostaw.