Zambijski problem Chin. Początek końca chińskiego modelu ekspansji w Afryce?

Od ponad dwóch dekad Chiny prowadzą agresywną politykę inwestycyjno-kredytową w Afryce, stając się kluczowym pożyczkodawcą dla krajów afrykańskich, w tym Angoli, Etiopii, Kenii i bogatej w miedź Zambii. Podczas gdy wielu afrykańskich przywódców z zadowoleniem przyjmuje pomoc Pekinu, szczególnie w budowaniu infrastruktury, a ekspansja chińska jest źródłem zaniepokojenia Europy, sami Chińczycy uważają ją za świetny interes. Wraz z problemami rynków wschodzących to może się jednak zmienić.

Strategia Chin polega na oferowaniu kredytów na wspólne przedsięwzięcia przy braku brania odpowiedzialności za sytuację gospodarczą państw.Tymczasem podnoszenie stóp procentowych w USA, ryzyko turbulencji wywołanych wojną handlową USA z Chinami przekłada się na spadek cen surowców i słabnięcie walut rynków schodzących.Czytaj też: Od maszyn po futurystyczny wieżowiec. Polskie firmy umacniają pozycję na Czarnym Lądzie Przykładem jest żyjąca głównie z eksportu miedzi (60 proc.) Zambia, która – jak donosi Financial Times - staje w obliczu ryzyka niewypłacalności i odwrotu inwestorów. W tym roku obligacje skarbowe w dolarach zambijskich spadły bardziej niż obligacje tureckie czy argentyńskie podczas ostatniej sprzedaży na rynkach wschodzących. Inwestorzy są również zaniepokojeni dalszym zadłużaniem się rządu w wysokości 5 mld USD przygotowującego się do współfinansowanych przez Chiny inwestycji infrastrukturalnych.Zdaniem cytowanych przez FT analityków problem zadłużenia Zambii wzrośnie w przyszłym roku, gdy ciężar spłat kredytów z Chin zacznie dawać się we znaki rządowi powodując problemy ze spłatą zadłużenia w twardej walucie. Wartość kwachy, waluty narodowej nieustannie spada w stosunku do dolara amerykańskiego, przez co spłata oficjalnego długu w wysokości 9,4 mld USD staje się droższa w walucie lokalnej.Czytaj też: Jak inwestować w Ghanie, Kenii, Namibii, Nigerii, RPA czy Rwandzie? Problemy Zambii z zadłużeniem są tak poważne, że prawdopodobnie będzie ona musiała szukać nadzwyczajnej pomocy ze strony MFW, co nakłada surowe warunki w zamian za ratowanie rządów dotkniętych kryzysem bilansu płatniczego.Wszelka pomoc MFW - mimo że ma na celu ustabilizowanie sytuacji w kraju w dłuższej perspektywie czasowej - może jednak okazać się niewystarczająca dla spłaty zobowiązań, ponieważ niektóre z pożyczek wziętych przez Zambię przekroczyły według zasad MFW progi uznawane za bezpieczne.Sytuacja w Zambii została w dużej mierze spowodowana niedawnym napływem chińskich wierzycieli, którzy w przeciwieństwie do Banku Światowego i Afrykańskiego Banku Rozwoju, wydają się udzielać pożyczek raczej na warunkach komercyjnych niż na warunkach preferencyjnych, jak twierdzą analitycy.Udział Chin w całkowitej amortyzacji zadłużenia Zambii - która obejmuje spłatę odsetek i kapitału – wzrośnie z 35 procent w 2019 roku do 50,4 procent w 2021 roku, ponieważ rosnąca liczba chińskich pożyczek kończy okres karencji i według obliczeń cytowanych przez FT analityków musi zostać spłacona.Zambia prognozuje, że w 2019 roku będzie potrzebowała 14,9 mld ZMW, aby spłacić swoje zadłużenie zewnętrzne. Przy kursie kwachy do dolara w wysokości 12,5 ZMW za 1 USD, rząd będzie musiał znaleźć 1,2 mld USD na spłatę takich spłat, czyli o 680 mln USD więcej niż przewidziano w budżecie na 2018 rok. Taki wydatek pochłonąłby dużą część rezerw walutowych kraju, które w czerwcu tego roku wyniosły 1,82 mld USD, co odpowiada około dwóm miesiącom importu.Czytaj też: Przewodnik biznesowy po Kenii Ostatnie słowo będzie więc prawdopodobnie należeć do Chin. Po pierwsze globalna cena miedzi - stanowiąca około 60 proc. eksportu Zambii - ustalana jest przede wszystkim przez chiński popyt na ten surowiec. Hamowanie inwestycji w Chinach, spowodowane spadkiem wydatków na infrastrukturę w tym roku, już przełożyło się na spadek cen miedzi, ale nadal istnieje szansa, że determinacja Pekinu, aby pobudzić wzrost gospodarczy w obliczu napięć w handlu USA, może jeszcze ożywić popyt.Chiny mogą również zaoferować przynajmniej częściowe rozwiązanie problemów związanych z zadłużeniem. Jeśli Pekin chce utrzymać szanse Zambii na pomoc finansową MFW, może zdecydować się na złagodzenie warunków swoich pożyczek, aby zapobiec kryzysowi. Jedną z opcji byłoby wynegocjowanie dłuższych terminów zapadalności pożyczek lub wydłużenie okresów karencji.Bez względu na ostateczne decyzje wydaje się, że czas, w którym Chiny prowadziły niczym nieskrępowaną ekspansję gospodarczą w Afryce opartą na oferowaniu pożyczek państwowych dobiega pomału końca. Teraz Chiny będą musiały podzielić się odpowiedzialnością za sytuację makroekonomiczną z rządami, którym oferowały kredyty. Albo liczyć się z poważnymi problemami.