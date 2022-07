Zamiany klimatyczne wymuszają zmianę granic państwowych

Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne doprowadziły do intensywnego topnienia lodowców alpejskich, co skutkuje koniecznością wytyczenia nowego fragmentu granicy pomiędzy Szwajcarią i Włochami. Negocjacje w tej sprawie trwają już kilka miesięcy i ich rezultat zostanie publiczne ogłoszony w pierwszej połowie 2023 roku.

W górach, u podnóża mitycznego alpejskiego szczytu Materhorn po włoskiej stronie granicy, wybudowano przed laty duże schronisko i restaurację. Kaprysy związane ze zmianami klimatycznymi doprowadziły do przesunięcia granicy międzypaństwowej ze Szwajcarią ustanowionej ponad 50 lat temu według tak zwanego rozdziału wód spływających z lodowca.

Strategiczne położenie budynku odnosi się do tego, że znajduje się on na przecięciu jednego z najbardziej popularnych ośrodków sportów zimowych Zermatt-Cervinia. Dotychczas przynależność państwowa tego terenu do Włoch była jednoznaczna i nie podlegała dyskusji.

Na kilku alpejskich lodowcach granica włosko-szwajcarska przebiega wzdłuż podziału wód, których bieg w kierunku północnym wyznacza terytorium Szwajcarii, a w kierunku południowym Włochy. Zostało to nieco zmodyfikowane przez topnienie lodowca Theodule, który w latach 1973-2010 stracił prawie 25 procent swojej masy i w miejsce stopionych fragmentów pojawiły się skały. Zmusiło to oba państwa do przesunięcia granicy o kilkadziesiąt metrów.

Zdaniem Alaina Wachta, który z ramienia rządu szwajcarskiego prowadził negocjacje graniczne - korekty granic, w związku z ociepleniem klimatu i topnieniem lodowców są częste, ale na ogół rozlicza się je w oparciu o odczyty zdjęć satelitarnych i elektronicznych pomiarów dokonywanych na miejscu przez zespoły ekspertów obu krajów bez konieczności angażowania rządowych instytucji. Trzeba jednak powiedzieć, że dzieje się tak, gdy dotyczy to terenów o znikomej wartości. Jedynym miejscem, które zostało poddane rygorom negocjacji jest schronisko u stóp Materhorn, ponieważ właśnie ono nadało ziemi wartość ekonomiczną.

Negocjacje w tej sprawie trwały kilkanaście miesięcy i ponoć został osiągnięty kompromis, ale wynik rozmów zostanie zaprezentowany opinii publicznej dopiero w 2023 roku.

Według informacji przekazanych przez lokalne władze administracyjne opiekun schroniska został poinformowany, że pomimo symbolicznej zmiany granicy i formalną przynależnością tego do Szwajcarii obiekt zostanie nadal na ziemi włoskiej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie rozpoczęcie remontu, który był blokowany przez fakt, że nie było wiadomo czy to włoskie, a może już szwajcarskie służby nadzoru budowlanego są władne do wydania stosownych pozwoleń.