Zaniepokojeni rosnącymi kosztami życia Europejczycy oczekują bardziej skutecznych działań ze strony Unii

Rosnące koszty życia są największym zmartwieniem dla 93 proc. Europejczyków - wynika z najnowszego badania Eurobarometru opublikowanego w czwartek przez Parlament Europejski. Poparcie dla UE utrzymuje się na wysokim poziomie, ale obywatele oczekują bardziej konsekwentnych działań Unii w celu złagodzenia skutków inflacji.

W każdym państwie członkowskim UE ponad siedmiu na dziesięciu respondentów martwi się z powodu rosnących kosztów życia, przy czym najwyższe wyniki odnotowano w Grecji (100 proc.), na Cyprze (99 proc.), we Włoszech i w Portugalii (w obu przypadkach 98 proc.). Rosnące ceny, w tym energii i żywności, są odczuwane we wszystkich kategoriach socjodemograficznych, definiowanych przez płeć czy wiek, a także we wszystkich środowiskach społeczno-zawodowych.

Drugim najczęściej wymienianym zmartwieniem, na które wskazało 82 proc. respondentów, jest zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Na trzecim miejscu wśród najczęściej wymienianych obaw znalazły się zmiany klimatyczne i ryzyko rozprzestrzenienia się wojny na Ukrainie na inne kraje (81 proc.).

Również w przypadku Polski największą bolączką respondentów są rosnące koszty życia (97 proc.). Podobnie jak pozostali Europejczycy Polacy obawiają się też ubóstwa i wykluczenia społecznego (85 proc.), jednak w jeszcze większym stopniu trapi ich ryzyko rozprzestrzenienia się wojny na Ukrainie na inne kraje (91 proc.). Polacy z niepokojem myślą też o ryzyku incydentu nuklearnego (85 proc.). Respondenci z Polski dostrzegają również ryzyko dla wspólnych europejskich wartości, jak wolność i demokracja (80 proc.). Natomiast w mniejszym stopniu obawiają się zmian klimatycznych (77 proc.).

Europejczycy oczekują, że Unia będzie kontynuować prace nad rozwiązaniami mającymi na celu złagodzenie potęgujących się skutków kolejnych kryzysów, które nawiedziły kontynent.

Na razie obywatele nie są zadowoleni z działań podejmowanych ani na szczeblu krajowym, ani na szczeblu UE. Tylko jedna trzecia Europejczyków wyraża zadowolenie ze środków podejmowanych przez ich rządy krajowe i UE w celu rozwiązania problemu rosnących kosztów życia.

Skutki kryzysów są coraz bardziej odczuwalne w portfelach Europejczyków. Prawie połowa mieszkańców UE (46 proc.) twierdzi, że ich standard życia już się obniżył z powodu pandemii wirusa Covid-19, konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą i wzrostu kosztów utrzymania. Kolejne 39 proc. jeszcze nie odczuło obniżenia standardu życia, ale spodziewa się, że nastąpi to w nadchodzącym roku, co sprawia, że perspektywy na rok 2023 są raczej "ponure".

Innym wymownym wskaźnikiem rosnących ograniczeń ekonomicznych jest wzrost liczby obywateli mających trudności z płaceniem rachunków "przez większość czasu" lub "czasami". Od jesieni 2021 r. odsetek takich osób wzrósł z 30 proc. do 39 proc.

W przypadku Polski obniżenie standardu życia zadeklarowało 37 proc. respondentów, kolejne 45 proc. spodziewa się tego w nadchodzącym roku. Natomiast trudności z płaceniem rachunków deklaruje 30 proc. Polaków.

"Ludzie, co zrozumiałe, martwią się rosnącymi kosztami utrzymania, ponieważ coraz więcej rodzin z trudem wiąże koniec z końcem. Teraz nadszedł czas, abyśmy zaczęli działać, abyśmy zapanowali nad naszymi rachunkami, zahamowali inflację i sprawili, że nasze gospodarki będą rosły. Musimy chronić najsłabszych członków naszych społeczeństw" - powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, odnosząc się do wyników badania.

Liczne kryzysy ekonomiczne i geopolityczne ostatnich lat nadal stawiają obywateli i decydentów przed poważnymi wyzwaniami. Europejczycy chcą, by Parlament Europejski skupił się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (37 proc.). Dla wielu obywateli istotne jest też zdrowie publiczne (34 proc.), działania przeciwko zmianom klimatu (31 proc.) i wspieranie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (31 proc.).

Zdaniem Polaków Parlament Europejski powinien przede wszystkim skoncentrować się na obronie i bezpieczeństwie UE, w tym ochronie granic zewnętrznych Unii (35 proc.). Wysoko w hierarchii polskich priorytetów znalazły się też zdrowie publiczne (32 proc.) oraz wspieranie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (31 proc.).

Z badania Eurobarometru wynika, że ostatnie kryzysy, a zwłaszcza wojna Rosji z Ukrainą, wzmacniają poparcie obywateli dla Unii Europejskiej. 62 proc. badanych postrzega członkostwo w UE jako "dobrą rzecz", co stanowi jeden z najwyższych wyników od 2007 r. Dwie trzecie obywateli europejskich (66 proc.) uważa, że członkostwo ich kraju w UE jest ważne, a 72 proc. jest zdania, że ich kraj skorzystał na przynależności do UE.

W tym kontekście "pokój" powraca w świadomości obywateli jako jeden z podstawowych i fundamentalnych powodów istnienia Unii. 36 proc. Europejczyków twierdzi, że wkład Unii Europejskiej w utrzymanie pokoju i wzmocnienie bezpieczeństwa to główna korzyść z członkostwa w UE, co oznacza wzrost o sześć punktów proc. od jesieni 2021 r. Ponadto Europejczycy uważają, że UE usprawnia współpracę między państwami członkowskimi (35 proc.) i przyczynia się do wzrostu gospodarczego (30 proc.).

Zdaniem Polaków główne korzyści płynące z członkostwa Polski w UE to podnoszenie standardu życia (35 proc.) i udział Unii we wzroście gospodarczym (35 proc.). Ważny jest też wkład Unii Europejskiej w utrzymanie pokoju i wzmocnienie bezpieczeństwa (34 proc.).

Z Brukseli Łukasz Osiński