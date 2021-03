Zaostrza się spór o szczepionki Astra Zeneca

Unia Europejska i Wielka Brytania coraz bardziej otwarcie oskarżają się o „szczepionkowy nacjonalizm”, a w powietrzu wisi zakaz eksportu szczepionek z UE. Oliwy do ognia dolały środowe doniesienia „La Stampy” o odkryciu we Włoszech dużej partii szczepionek przygotowanych do wysyłki za kanał La Manche.

Zaostrza się konflikt o szczepionki Astra Zeneca między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Obie strony zarzucają sobie blokowanie eksportu szczepionek.

Podczas czwartkowego szczytu UE może zapaść decyzja o dalszym zaostrzeniu kryteriów wywozu szczepionek poza UE.

Szczepionkowe wojny

O co toczy się konflikt?

Holenderska firma kluczowa