Zarabiają krocie na złocie

Firma Gold Road Resources osiągnęła przychody ze sprzedaży złota za sześć miesięcy 2023 roku w wysokości 229 mln dolarów, w porównaniu z 196,5 mln dolarów w poprzednim roku finansowym (rok budżetowy 2022).

Sprzedaż złota osiągnęła 80 115 uncji, przewyższając 79 606 uncji sprzedanych do czerwca roku budżetowego 2022.

Zysk EBITDA Gold Road (przed odsetkami, podatkami, amortyzacją) za okres sześciu miesięcy 2023 roku wyniósł 122,6 mln dolarów.

Jak wskazano w Australian Mining, skonsolidowany zysk netto za sześć miesięcy wyniósł 55,7 mln dolarów (rok wcześniej było to 39,9 mln dolarów).

Gold Road to australijski producent złota. Jest właścicielem 50 proc. kopalni złota Gruyere, która została wybudowana w ramach Joint Venture z Gold Fields Ltd. i wyprodukowała pierwsze złoto w czerwcu 2019 roku. Trzyletnia prognoza produkcji Gruyere waha się od 335 000 do 375 000 uncji rocznie i prognozuje zrównoważoną produkcję na poziomie około. 350 000 uncji rocznie, a żywotność kopalni potwierdzono do 2032 roku.