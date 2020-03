Zarażony koronawirusem Tom Hanks opuścił szpital

Słynny amerykański aktor Tom Hanks i jego żona Rita Wilson, którzy pięć dni temu poinformowali, iż są zarażeni koronawirusem, opuścili szpital w australijskim stanie Queensland - pisze w poniedziałek magazyn "People".

Para przebywa obecnie w wynajętym domu w Australii, gdzie poddana jest kwarantannie.

W czwartek 63-letni Hanks na Twitterze napisał, że podczas kręcenia zdjęć do filmu w Australii poczuł się zmęczony i obolały oraz zaczął odczuwać gorączkę. Poddał się testowi na koronawirusa, który dał wynik pozytywny, podobnie jak w przypadku jego także 63-letniej żony.

"New York Times" wcześniej informował, że Hanks pojechał do Australii pracować przy filmie o życiu Elvisa Presleya, w którym gra menedżera "króla rock and rolla", pułkownika Toma Parkera.

Hanks, zdobywca dwóch Oscarów za główne role w filmach "Philadelphia" i "Forrest Gump", był pierwszym amerykańskim celebrytą, który zaraził się koronawirusem.