Zaskakujący zwrot Kazachstanu może niepokoić Brukselę

Kazachstan wraca do idei integracji państw poradzieckiej strefy wpływów w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Ten zwrot może niepokoić Brukselę.

Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) miała być w założeniu odpowiednikiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, z kluczową różnicą - równoprawność państw członkowskich była mocno dyskusyjna. Pierwszoplanową rolę odgrywała w niej Rosja, a pozostali członkowie – Armenia, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan, mieli po prostu pozostawać w rosyjskiej strefie wpływów i wspierać interesy Moskwy.

Euroazjatycka Unia Gospodarcza pod dyktatem Rosji nie podobała się wszystkim

Kreml wielokrotnie starał się wykorzystywać EUG do politycznych rozgrywek, m.in. próbując przeforsować nałożenie sankcji zwrotnych na UE. Ponadto Rosja regularnie blokowała podnoszone na forum EUG inicjatywy pogłębiające integrację, w szczególności gdy mogłyby przynieść więcej korzyści słabszym gospodarczo państwom członkowskim. Dotyczyło to zwłaszcza swobody przepływu towarów, usług i pracowników. Ostatnie doniesienia z Kazachstanu wskazują, że kraj ten może jednak postawić na powrót do EUG, co wywołuje niepokój w Unii Europejskiej.

Takie podporządkowanie EUG partykularnym interesom jednego, najsilniejszego gospodarczo państwa nie podobało się Kazachstanowi, czemu niejednokrotnie Astana dawała wyraz w publicznych wypowiedziach. Moskwa nie chcąc zadrażniać sytuacji i licząc na pozyskanie do organizacji Uzbekistanu, zwykle wycofywała się ze swoich projektów lub obiecywała wsparcie realizacji gospodarczych postulatów. Najczęściej jednak nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów przez Kazachstan. To z kolei spowodowało podniesienie kwestii o zasadność i opłacalność dalszego członkostwa republiki w EUG.

Nagły zwrot w narracji Kazachstanu może niepokoić Burkselę

Atak na Ukrainę i jego gospodarcze implikacje zdawały się ostatecznie pogrzebać ideę integracji państw poradzieckiej strefy wpływów w ramach EUG. Tym bardziej zaskakująca może więc wydawać się wypowiedź kazachskiego premiera Alichana Smaiłowa podczas spotkania Euroazjatyckiej Rady Międzyrządowej o korzyściach dla republiki płynących z członkostwa w organizacji.

Przed spotkaniem premierów prezydent Kassym-Żomart Tokajew wezwał wszystkich członków do dokonania kompleksowej analizy reguł prawnych funkcjonowania EUG pod kątem pogłębienia integracji.

Raport w tym temacie ma być wkrótce opublikowany przez Euroazjatycką Najwyższą Radę Gospodarczą i stać się podstawą, jak to określił kazachski premier - „do rozważenia aktualnej sytuacji podczas planowania nowych kamieni milowych integracji”, a także „oceny aktualnego stanu zjednoczenia, pracy nad usunięciem błędów i zdefiniowania zarysu przyszłego rozwoju gospodarczej integracji”.

Słowa premiera Smaiłowa nie stoją co prawda w sprzeczności z przyjętą przez Kazachstan multiwektorową polityką gospodarczą. Nie mniej jednak silne akcentowanie potrzeby dalszej integracji w ramach kierowanej przez Rosję EUG jest zaskakującym zwrotem w świetle trwającego ponad rok wyraźnego zwrotu Astany w kierunku Unii Europejskiej i dążenia republiki do zacieśnienia relacji gospodarczych z obszarem Wspólnego Rynku.

Deklarowana gotowość Kazachstanu do zbliżenia z Rosją może wzbudzić niepokój Brukseli i utrudnić Astanie objęcie po Rosji schedy na europejskim rynku energetycznym.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma