Zastępca sekretarza generalnego NATO: Rosja nie ma sił, by zaatakować Ukrainę od strony Naddniestrza

Rosja nie ma obecnie wystarczających sił, aby zaatakować Ukrainę z terytorium mołdawskiego Naddniestrza - powiedział w poniedziałek zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana podczas odbywającego się w Berlinie panelu dyskusyjnego poprzedzającego Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa.

Geoana potwierdził też, że Rosja próbuje zachwiać systemem demokratycznym w Mołdawii, przygotowując przewrót w tym kraju.

"(Rosjanie) próbują utrudnić proeuropejski kurs Mołdawii, próbują pogłębiać różnice istniejące w tym kraju. Próbują podważyć przywództwo (prezydent) Mai Sandu" - powiedział wiceszef NATO. (https://tinyurl.com/3ajjj9mw)

Dodał, że Rosja nie ma zamiaru ani zdolności operacyjnych do rozpoczęcia wojny przeciwko NATO.

"(Rosja) ma wystarczająco dużo problemów na Ukrainie, a my musimy pomóc Ukrainie stworzyć jak najwięcej problemów dla Rosji. Musimy być bardzo ostrożni i unikać ryzyka eskalacji" - powiedział Geoana.

W poniedziałek rano prezydent Sandu poinformowała, że Rosja ma plany przewrotu w Mołdawii, które przewidują ataki dywersantów na budynki rządowe, w tym wzięcie zakładników, połączone z wykorzystaniem protestów opozycji. Zaapelowała do parlamentu o zwiększenie uprawnień służb. Według Sandu, cytowanej przez rosyjskojęzyczny mołdawski portal Newsmaker, plany Rosji przewidują doprowadzenie do zmiany władzy w Kiszyniowie. Dokumenty dotyczące rosyjskich planów destabilizacji kraju, pochodzą m.in. od władz Ukrainy.

Naddniestrze to separatystyczny region we wschodniej części Mołdawii, należący de iure do tego kraju. De facto jest to wspierane przez Rosję samozwańcze państwo ze stolicą w Tyraspolu, uznawane jedynie przez dwa inne, nieuznawane przez niemal nikogo byty polityczne - Abchazję i Osetię Południową. W Naddniestrzu stacjonuje kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich.