Zastępca szefa NATO: wsparcie dla Mołdawii jest priorytetem Sojuszu Północnoatlantyckiego

NATO będzie wspierać na wszelkie możliwe sposoby Mołdawię w związku z prowadzonymi na terenie tego kraju przez Rosję działaniami hybrydowymi - powiedział we wtorek zastępca sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Mircea Geoana cytowany przez kiszyniowski portal Deschide.

Geoana sprecyzował, że wrogie wobec Mołdawii akcje, takie jak protesty podsycane przez osoby powiązane z Kremlem, polegają na wykorzystywaniu narzędzi typowych dla wojny hybrydowej.

"To, co dzieje się dziś w Mołdawii nie jest konwencjonalną interwencją wojskową Rosji, ale pełną wojną hybrydową" - stwierdził zastępca szefa NATO.

Geoana nie podał, kiedy należałoby się spodziewać ewentualnego wejścia Mołdawii do NATO. Oświadczył, że w pierwszej kolejności należy oczekiwać wejścia tego kraju do Unii Europejskiej, o co, jak podkreślił, szczególnie zabiega jego kraj - Rumunia.

"Mołdawia obok Gruzji oraz Bośni i Hercegowiny stanowi dziś najwyższy priorytet dla NATO, a w interesie Sojuszu Północnoatlantyckiego leży udzielenie pomocy tym krajom we wzmocnieniu ich odporności na zagrożenia" - powiedział Geoana.

Zastępca sekretarza generalnego NATO dodał, że "obowiązkiem" Sojuszu Północnoatlantyckiego i UE jest wspieranie tych państw w integrowaniu się ze strukturami zachodnimi, jeśli te kraje dobrowolnie tego chcą.