Zbigniew Rau: UE nie potrafi wypracować stanowiska ws. akcesji krajów Bałkanów Zachodnich

Unia Europejska nie potrafi wypracować jasnego stanowiska w sprawie akcesji krajów Bałkanów Zachodnich. Stawia to pod znakiem zapytania skuteczność jej doktryny tzw. strategicznej autonomii - mówi w rozmowie z PAP minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

W poniedziałek na spotkaniu w Brukseli szefowie MSZ państw unijnych rozmawiali m.in. o sytuacji na Bałkanach Zachodnich. Państwa tego regionu aspirują do członkostwa w UE.

"W UE panuje konsensus co do tego, że jej doktryną ma być tzw. strategiczna autonomia. Jest ona bardzo różnie rozumiana przez różne państwa członkowskie, w kontekście militarnym, gospodarczym, klimatycznym i również na innych płaszczyznach. U podstaw tej doktryny leży potrzeba samodzielnego, suwerennego, autonomicznego postępowania UE w stosunkach międzynarodowych. UE w ten sposób widzi siebie jako podmiot w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Tymczasem obecnie UE nie jest w stanie - i dyskusja w Brukseli w poniedziałek to pokazała - stworzyć namacalnej, widocznej perspektywy dołączenia do Wspólnoty państw Bałkanów Zachodnich" - ocenił szef polskiej dyplomacji.

Jak mówił, cześć krajów podnosi, że trzeba rygorystycznie przestrzegać wymogów akcesyjnych, i w rezultacie z żadnym z krajów Bałkanów Zachodnich nie otwarto żadnego rozdziału rozmów akcesyjnych.

"Bałkany Zachodnie są obszarem działalności państw trzecich, które są rywalami UE, wyznają inne wartości i reprezentują inną formułę działania. Ta formuła działania bynajmniej nie eliminuje tego, co te państwa trawi, a więc korupcji, zorganizowanej przestępczości i społecznej apatii. Kraje UE są tymczasem podzielone" - powiedział.

Jego zdaniem proces akcesji krajów Bałkanów Zachodnich do UE jest "anemiczny". "Jeśli UE kieruje się doktryną autonomii strategicznej i jeśli ma ambicję wpływania na bieg spraw we wszystkich zakątkach świata, a nie potrafi rozwiązać problemu akcesji sześciu mały państw +za miedzą+, to stawia to pod znakiem zapytania skuteczność tej doktryny. Jeśli nie potrafimy tego na Bałkanach, a mamy ambicje co do regionu Pacyfiku, to czy to nie jest jakiś paradoks?" - wskazał Rau.

Minister uważa, że nie jest możliwe rozpoczęcie rozmów akcesyjnych tylko z Albanią, a dopiero na późniejszym etapie z Macedonią Północną.

"Myślę, że w tej sprawie nie będzie konsensusu, bo to jeszcze bardziej skomplikuje sprawę. Dobrym pomysłem byłoby zaproszenie państw Bałkanów Zachodnich do rozpoczętej niedawno Konferencji ws. Przyszłości Europy. To by pokazało, że UE traktuje te kraje poważnie i że są to przyszłe państwa członkowskie UE" - wskazał.

Kraje Bałkanów Zachodnich - Serbia, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna i Albania - zabiegają o członkostwo w UE. Najbliżej tego celu są dwa ostatnie kraje.

Wnioski Macedonii Północnej i Albanii o członkostwo w UE zawsze były ze sobą powiązane, a oba kraje przygotowywały się do negocjacji, które mają rozpocząć się równolegle.

Wobec blokowania rozmów z Macedonią Północną przez Bułgarię od grudnia ubiegłego roku unijny komisarz ds. rozszerzenia Oliver Varhelyi zasugerował niedawno, że scenariusz może być inny.

"Jeśli znowu napotkamy trudności z Macedonią Północną, co oznacza, że nie uda nam się przekonać Bułgarii i Macedonii Północnej do (znalezienia) rozwiązania akceptowalnego dla obu stron, to pozostaje pytanie, czy możemy posuwać się naprzód tylko z Albanią. I będziemy musieli rozważyć to pytanie" - powiedział.

Zapytany, czy formalne "oddzielenie" jest opcją, odpowiedział: "To może być opcja, tak".

W Macedonii Północnej komentarze Varhelyiego nie zostały dobrze przyjęte. "Zdecydowana większość państw członkowskich UE popiera konferencje międzyrządowe zarówno z Albanią, jak i Macedonią Północną" - powiedział wicepremier Macedonii Północnej ds. europejskich Nikoła Dimitrow, cytowany przez portal.

Z Brukseli Łukasz Osiński