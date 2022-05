Zbliża się kryzys gospodarczy w Chinach. Już od 20 lat

Gospodarka ChRL miała już kilkukrotnie dostać zadyszki. Recesja miała dopaść Państwo Środka przy okazji bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, w wyniku kryzysu finansowego 2007-2008 czy przy spowolnieniu gospodarczym w 2016 r. Chybione prognozy tłumaczono systemem gospodarczym z szerokim marginesem działań dla ingerencji państwa. Jednak tegoroczny wybuch pandemii COVID-19 i długoletnie problemy gospodarcze zamiatane pod dywan stanowią poważne wyzwanie dla chińskiej gospodarki.

Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne poinformowało, że sprzedaż detaliczna spadła o 11,1 proc. w kwietniu w porównaniu z rokiem poprzednim.

Bloomberg przewiduje, że wzrost gospodarczy w Chinach wyniesie jedynie 2 proc. w bieżącym roku, co oznacza najniższy wynik od lat 70-tych.

Zarządzanie zakażeniami COVID-19 przez twardy lockdown i zamykanie się na Zachód, a co za tym idzie, również zachodnią wiedzę specjalistyczną i know-how, może przyczynić się do poważnej recesji.

Pandemia i twarde lockdowny

W 25-milionowym Szanghaju w kwietniu bieżącego roku nie sprzedano nawet jednego auta. Twardy lockdown sprawił, że życie gospodarcze jednej z najważniejszych handlowych metropolii świata niemal zanikło. W trakcie wybuchu pandemii popyt wewnętrzny w wielu regionach Chin znacząco zmalał, fabryki częściowo wstrzymały produkcję, a wiele łańcuchów dostaw zostało poważnie zaburzonych przez mniej sprawną obsługę statków kontenerowych w Szanghaju, czego efekty czujemy na całym świecie.

Wedle danych przytaczanych przez Bloomberga eksport produktów z Chin rósł w najniższym tempie od kwietnia 2020 r., a więc pierwszego roku pandemii. Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne poinformowało, że sprzedaż detaliczna spadła o 11,1 proc. w kwietniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Bloomberg przewiduje, że wzrost gospodarczy w Chinach wyniesie jedynie 2 proc. w bieżącym roku, co oznacza najniższy wynik od lat 70-tych.

Problemy z produkcją i twardym lockdownem odbiły się rykoszetem na rynku pracy. Premier Li Keqiang podkreślił, że z powodu koronawirusa sytuacja z zatrudnieniem w wielu chińskich miastach staje się bardzo trudna. Niezadowolenie klasy robotniczej to poważne wyzwanie dla Komunistycznej Partii Chin, dla której jednym z podstawowych źródeł legitymizacji władzy jest utrzymanie względnego dobrobytu i stabilizacji wśród pracowników.

Wyjazd ekspatów i zamykanie się na świat

Kolejne wyzwanie związane jest z konsekwencjami twardego lockdownu. Jego reguły uniemożliwiały zakup produktów pierwszej potrzeby, czemu towarzyszył brak jasnych regulacji dotyczących końca kwarantanny i możliwości opuszczenia czterech ścian. Skutek to przewidywane wyjazdy ekspatów i dalsze zamykanie się Państwa Środka na świat.

Od początku pandemii Chiny opuściło wielu pracowników z Zachodu ze względu na trudności związane z wjazdem do Chin (długa kwarantanna i nierzadko trudności z wizą). Ponadto wielu dziennikarzy zdecydowało się na wyjazd z kraju w 2021 r., w związku z problemami z władzami, które sprzeciwiają się tworzeniu reportaży na tematy mogące uderzyć w wizerunek Chin, a należy do nich na przykład kwestia mniejszości ujgurskiej.

W maju Szanghaj udało się opuścić korespondentowi CNN Davidowi Culverowi. Jak podaje stacja telewizyjna, dziennikarz zdecydował się wyjechać z miasta w maju po ponad 50 dniach spędzonych w czterech ścianach. Jeśli wierzyć jego relacji, otrzymanie biletu lotniczego i zgody na wylot graniczy obecnie z cudem.

Sukces gospodarczy Chin nie byłby możliwy bez otwarcia się na Zachód i korzystania z liberalnego modelu gospodarczego stawiającego przede wszystkim na zwrot z inwestycji, innowację i jakość. W obliczu odpływu zagranicznych doradców i biznesu trzeba brać pod uwagę, że Chiny mogą powrócić do wdrażania systemu socjalistycznego.

Sygnały z rynku nieruchomości

Na powyższe problemy nakłada się również sytuacja na rynku nieruchomości. W 2021 r. jednym z głównych tematów było przewidywane bankructwo firmy deweloperskiej Evergrande, która przestała spłacać zadłużenie w drugiej połowie roku. Wbrew wszelkim przypuszczeniom przedsiębiorstwo nie upadło i nie pociągnęło za sobą kolejnych zadłużonych firm. W obecnej sytuacji może to się jednak zmienić.

O kolejnych problemach deweloperów na rynku nieruchomości informuje giełda w Szanghaju. Firma Guangzhou R&F Properties poprosiła inwestorów o możliwość wydłużenia czasu spłaty obligacji opiewających na 60 milionów dolarów. Zgodę uzyskała. Kolejne przedsiębiorstwo Shanghai Shimao stara się opóźnić spłatę 500 milionów yuanów, z problemami ze zwrotem inwestycji zmaga się co najmniej od początku stycznia.

Wedle danych podanych przez Bloomberga sprzedaż nowych mieszkań w 23 największych miastach Chin podczas pięciodniowych wakacji z okazji Chińskiego Święta Pracy spadła o 33 proc. rok do roku.

Demografia i inne wyzwania

Kolejnym wyzwaniem, z którym zmaga się obecna administracja ChRL, jest niski przyrost liczby ludności i starzenie się społeczeństwa. Chiny posiadają jeden z najbardziej dogodnych systemów emerytalnych, w których część kobiet może przejść na emeryturę po 50 lub 55 roku życia w zależności od charakteru wykonywanej pracy, a mężczyźni po ukończeniu 60 lat. Ze względu na rosnące obciążenie systemu emerytalnego ten model staje się coraz bardziej problematyczny dla budżetu państwa.

Co więcej, ponad 7 lat temu Chiny zdecydowały się zakończyć politykę jednego dziecka, a następnie otworzyć się na posiadanie dalszego potomstwa. Z powodu rosnących kosztów utrzymania dziecka, nierzadko problemów związanych z hukou, czyli restrykcyjnym systemem emerytalnym, w dużych miastach do młodego pokolenia nie przemawiają liczne zachęty do posiadania dzieci.

Do kolejnej grupy wyzwań należą zmiany klimatyczne i zaniedbania środowiska naturalnego, które nie są jednak charakterystyczne jedynie dla Chin, ale w zasadzie dla większej części globu intensywnie eksploatowanego gospodarczo. W Państwie Środka, które przez lata budowało tamy i zarządzało rzekami, wyzwania ekologiczne mogą stać się wkrótce poważnymi problemami zagrażającymi dziesiątkom milionów Chińczyków zamieszkujących zagrożone zalaniem tereny.

Od czasu reform wprowadzonych przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70. podstawowym wyzwaniem w Chinach jest połączenie systemu liberalnego z komunistycznym. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat elitom politycznym Państwa Środka udawało się hybrydowo łączyć te dwa systemy, pogłębiając współpracę gospodarczą z państwami Zachodu i negocjując korzystne umowy handlowe. Zarządzanie zakażeniami COVID-19 przez twardy lockdown i zamykanie się na Zachód, a co za tym idzie, również zachodnią wiedzę specjalistyczną i know-how, może przyczynić się do poważnej recesji.

