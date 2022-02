Ze świata płyną wyrazy oburzenia rosyjską agresją na Ukrainę

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) potępiła w czwartek atak Rosji na Ukrainę. "Wzywamy do natychmiastowego przerwania wszelkich działań wojskowych" - przekazano w oświadczeniu. Wezwania do zaprzestania działań wojennych płyną też z całego świata.

OBWE stanowczo potępia militarną operację Rosji wobec Ukrainy. Ten atak na Ukrainę zagraża życiu milionów osób i jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego i zobowiązań Rosji.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock zdecydowanie potępiła w czwartek atak Rosji na Ukrainę, podkreślając, że Moskwa "łamie najbardziej elementarne zasady porządku międzynarodowego".

Poinformowałem prezydenta Zełenskiego o krokach, które podejmujemy - powiedział w nocnym oświadczeniu prezydent USA Joe Biden, zapowiadając "dotkliwe" sankcje na Rosję i wsparcie dla Ukrainy. Dodał, że Zełenski poprosił go, by wezwał przywódców świata do potępienia Rosji.



"Prezydent Zełenski zwrócił się do mnie tej nocy i właśnie skończyliśmy rozmawiać. (...) Poinformowałem go o krokach, które podejmujemy, by zmobilizować międzynarodowe potępienie, w tym tej nocy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - przekazał Biden w komunikacie. Dodał, że Zełenski zwrócił się do niego, by wezwał "przywódców świata, aby jasno wypowiedzieli się przeciwko rażącej agresji prezydenta Putina i by stanąć po stronie narodu ukraińskiego".



Biden zapowiedział, że USA i sojusznicy nałożą dotkliwe sankcje na Rosję i będą "kontynuować dostarczanie wsparcia i pomocy dla Ukrainy i narodu ukraińskiego".



Premier Włoch Mario Draghi oświadczył w czwartek, że atak Rosji na Ukrainę jest "nieuzasadniony i niemożliwy do usprawiedliwienia". Wyraził bliskość z narodem i instytucjami Ukrainy.



"Włoski rząd potępia atak Rosji na Ukrainę. Jest on nieuzasadniony i niemożliwy do usprawiedliwienia. Włochy są blisko z narodem i instytucjami Ukrainy w tej dramatycznej chwili" - podkreślił premier w oświadczeniu cytowanym przez media.



"Pracujemy z sojusznikami europejskimi i z NATO, by odpowiedzieć natychmiast, z jednością i determinacją"- zaznaczył Draghi.

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w czwartek na Twitterze, że zdecydowanie potępia decyzję Rosji o rozpoczęciu wojny z Ukrainą, i zapewnił Ukrainę o solidarności swego kraju.

"Rosja musi natychmiast zakończyć swoje operacje wojskowe. Francja solidaryzuje się z Ukrainą. Stoi po stronie Ukraińców i współpracuje ze swoimi partnerami i sojusznikami, aby zakończyć wojnę" - dodał prezydent Francji.



W środę Macron rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i powtórzył wsparcie Francji "w sprawach gospodarczych i finansowych oraz w zakresie wyposażenia obronnego" - poinformował Pałac Elizejski.

To nieskrywana agresja przeciw demokratycznemu krajowi, który odważył się mieć inne ambicje - oświadczył w czwartek brytyjski minister obrony Ben Wallace. Dodał, że Rosja wybrała konflikt i nikt nie powinien zapomnieć tego dnia.

"Federacja Rosyjska dopuściła się dziś kolejnego naruszenia suwerenności Ukrainy. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej, Rosja wybrała konflikt. Nikt nie dał się nabrać na kremlowskie fałszywe flagi i fałszywe narracje. To nieskrywana agresja przeciwko demokratycznemu krajowi, który odważył się wyrazić inne aspiracje niż bycie biernym sąsiadem Rosji" - napisał Wallace na Twitterze.