ZEA: Elon Musk: sztuczna inteligencja jest jednym z największych zagrożeń dla cywilizacji

Elon Musk ostrzegł w środę podczas odbywającego się w Dubaju World Government Summit, że sztuczna inteligencja jest "jednym z największych zagrożeń" dla cywilizacji.

"Jednym z największych zagrożeń dla przyszłości cywilizacji jest AI(sztuczna inteligencja - PAP)" - powiedział w środę Musk zapytany o ChatGPT, którego cytuje portal amerykańskiej sieci CNBC.

Amerykański portal zaznacza, że Musk jest współzałożycielem OpenAI, amerykańskiego startupu, który opracował ChatGPT.

ChatGPT to nowy system sztucznej inteligencji, znany jako duży model językowy (po angielskiu - Logic Learning Machine, LLM). Został zaprojektowany do generowania tekstów podobnych do pisanych przez człowieka poprzez przewidywanie nadchodzących sekwencji słów. W przeciwieństwie do większości chatbotów ChatGPT nie przeszukuje Internetu. Teksty generuje, wykorzystując relacje między słowami przewidywane przez wewnętrzne procesy.

Według Muska ChatGPT "zilustrował ludziom, jak bardzo zaawansowana stała się AI." Miliarder zaznaczył, że:"sztuczna inteligencja była zaawansowana już od jakiegoś czasu. Po prostu nie miała interfejsu użytkownika, który byłby dostępny dla większości ludzi."

Podczas gdy samochody, samoloty i medycyna muszą spełniać regulacyjne normy bezpieczeństwa, w przypadku AI nie ma jeszcze żadnych zasad ani przepisów utrzymujących jej rozwój pod kontrolą - dodał i zaapelował o uregulowanie kwestii bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.

CNBC przypomina, że miliarder od dawna ostrzegał przed niebezpieczeństwami nieskrępowanego rozwoju AI. Biznesmen zapowiadał, że sztuczna inteligencja jest "znacznie bardziej niebezpieczna" niż głowice nuklearne.