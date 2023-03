ZEA: Pierwsza dama Ukrainy: szybko adaptujemy się do nowej rzeczywistości; wrogowie nie mogą za nami nadążyć

Jesteśmy siłą, która może zmieniać świat; podczas wojny z Rosją nasi mężczyźni i kobiety tak szybko adaptują się do nowej rzeczywistości, że wrogowie nie są w stanie za nami nadążyć - oceniła w środę małżonka prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska, przebywająca z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zełenska spotkała się w ZEA z przywódcą tego kraju Muhammadem ibn Zajedem an-Nahajanem. Prezydent i szejk Abu Zabi zobowiązał się do przekazania 4 mln dolarów, które zostaną przeznaczone na budowę sierocińców dla dzieci na Ukrainie - podała agencja AP, podkreślając, że pierwsza dama Ukrainy odwiedza kraj Zatoki Perskiej 8 marca, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet.

ZEA pozostają obecnie jednym z niewielu "okien na świat" dla Rosji - zarówno dla osób uciekających przed powołaniem do wojska, jak też dla zamożnych Rosjan, którzy chcą zainwestować w kraju z dostępem do zachodnich rynków finansowych. Resort skarbu USA wyrażał zaniepokojenie rosyjskim kapitałem lokowanym na rynku nieruchomości w Dubaju. W tym arabskim państwie widywane były też w ostatnich miesiącach luksusowe jachty oligarchów powiązanych z Kremlem - przypomina Associated Press.

Z drugiej strony, jak podkreślono, władze ZEA głosowały przeciwko Rosji na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i przekazywały Ukrainie pomoc humanitarną.

Na początku grudnia ubiegłego roku lotnisko w Abu Zabi, stolicy ZEA, było miejscem głośnej amerykańsko-rosyjskiej wymiany więźniów. Koszykarka Brittney Griner, skazana w Rosji na 9 lat pozbawienia wolności za posiadanie olejku haszyszowego, została wówczas wymieniona na przebywającego od lat w amerykańskim więzieniu rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta.