ZEA: Tylko zaszczepieni wejdą do instytucji publicznych w Abu Zabi

Od 20 sierpnia tylko zaszczepione osoby będą mogły wejść do instytucji publicznych w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - podały władze emiratu w poniedziałek. Regulacja dotyczy m.in.centrów handlowych, restauracji, siłowni, uniwersytetów i szkół.

Nowe zasady zostały wprowadzone po zaszczepieniu 93 proc. grup docelowych i obejmują wszystkie punkty sprzedaży detalicznej "z wyjątkiem supermarketów i aptek" - przekazała Komisja ds. sytuacji kryzysowych Abu Zabi.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), podobnie jak w innych krajach Zatoki Perskiej, gdzie latem temperatury w ciągu dnia przekraczają 45 stopni, galerie handlowe pełnią rolę centrów lokalnej społeczności, w których odbywają się imprezy kulturalne i towarzyskie. Oprócz sklepów znajdują się w nich także banki, przychodnie i urzędy.

Na terytorium największego z emiratów niezaszczepieni nie będą mogli również wejść na teren siłowni, obiektów rekreacyjnych i sportowych, kurortów, muzeów, ośrodków kultury i parków rozrywki, a także uniwersytetów, szkół publicznych i prywatnych oraz żłobków.

Decyzja nie dotyczy osób, które z powodów medycznych nie mogą się zaszczepić, a są zarejestrowane w rządowej aplikacji ani też dzieci poniżej 15 roku życia.

Na początku tego miesiąca emirat Abu Zabi wprowadził system przepustek za pośrednictwem rządowej aplikacji. Aby wejść do parków, centrów handlowych, hoteli, dużych supermarketów i na plażę mieszkańcy musieli pokazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i potwierdzenie szczepienia przeciw Covid-19.

Przepustka była również wymagana przy wejściu na siłownie, baseny, do centrów rozrywki, restauracji i kawiarni, ale system został tymczasowo zawieszony 18 czerwca z powodów technicznych.

Kraj odnotował w poniedziałek nieco ponad 2000 przypadków, w porównaniu z blisko 4000 w styczniu. W ZEA najczęściej występuje wariant Beta (39,2 proc.), następnie wariant Delta (33,9 proc.) i Alfa (11,3 proc.).

W całym kraju podano szczepionkę przeciwko Covid-19 ok. 71 proc. ludności. Masowe testy i jedna z najszybszych na świecie akcji szczepień pomogły ZEA ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Według zestawienia Our World in Data Uniwersytetu Oksfordzkiego w ZEA podano największą liczbę dawek w przeliczeniu na 100 mieszkańców: 152. Dla znajdującego się dalej Izraela wskaźnik ten wynosi 123, dla Bahrajnu 119, a np. dla Polski 75.

Do szczepień w całym kraju używa się przeważnie produktów Sinopharm i Pfizer/BioNTech, przy czym dorośli mogą obecnie wybrać preferowany preparat. Od maja trwa szczepienie młodzieży w wielu od 12 do 15 lat szczepionką Pfizer/BioNTech, które bardzo często organizowane są przez szkoły.

Niezależnie od sukcesów ZAE w walce z epidemią, w poniedziałek amerykański Departament Stanu opublikował zalecenia dla obywateli amerykańskich, z których wynika, że nie powinni oni wybierać się w podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ostrzeżenie "do not travel" - odpowiadające 4. poziomowi zagrożeń zostało wydane w związku z wysokim odsetkiem zakażeń wariantem Delta koronawirusa. Podobne ostrzeżenia ministerstwo spraw zagranicznych USA wydało w odniesieniu do Liberii, Mozambiku, Ugandy i Zambii - pisze Reuters.

Z Dubaju Joanna Baczała