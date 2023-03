ZEA: W Dubaju trwa spotkanie prezydenta Polski i premiera ZEA

W środę w Dubaju trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydentem, premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejkiem Mohammedem bin Rashidem Al Maktoumem. To ostatni punkt wizyty polskiego przywódcy na Bliskim Wschodzie.

Według wcześniejszych zapowiedzi, politycy mają rozmawiać o współpracy dwustronnej w dziecinie cyfryzacji i energetyki.

We wtorek Andrzej Duda spotkał się z prezydentem ZEA szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem.

Prezydent w rozmowie z dziennikarzami wyraził nadzieję, że wizyta zaowocuje w przyszłości zawarciem przez polskie firmy wielu kontraktów w sektorze technologicznym, odnawialnych źródeł energii czy współpracy informatycznej. Jak mówił, Polska ma nadzieję, że przybędą do nas fundusze inwestycyjne z ZEA, także firmy zajmujące się odnawialnymi źródłami energii.

Podczas spotkania podpisano dwa porozumienia o współpracy w dziedzinie energetyki oraz cyfryzacji. "Wierzę w to, że one stworzą już taką pierwszą traktową bazę, by dalej tę współpracę rozwijać. Perspektywy są bardzo duże" - podkreślił Andrzej Duda.