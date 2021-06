ZEA: Wariant Delta odpowiada za co trzeci przypadek Covid-19

Wysoce zakaźny wariant Delta koronawirusa odpowiada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za co trzeci przypadek zachorowań na Covid-19. Według władz liczba zgonów wzrosła i można to przypisać rozprzestrzenianiu się mutacji, nieprzestrzeganiu zasad sanitarnych i nieprzyjmowaniu szczepionki.

Dane te przekazano w niedzielę podczas specjalnego briefingu na temat Covid-19, podczas którego władze podkreśliły znaczenie szczepień oraz przyjęcia obu dawek w celu zapewnienia pełnej ochrony - podał portal N Coronavirus, związany z anglojęzyczną gazetą "The National" z ZEA.

Większość zgonów na Covid-19 nastąpiła w tym kraju u osób nieszczepionych przeciwko koronawirusowi - 94 proc. Również większość przypadków zakażenia (84 proc.) dotyczy osób nieszczepionych, podczas gdy odsetek osób przyjętych do szpitala, które nie zostały zaszczepione wynosił 89 proc. Z kolei na intensywnej terapii 92 proc. przypadków stanowiły osoby nieszczepione.

W ZEA najczęściej występuje wariant Beta koronawirusa (39,2 proc.), następnie wariant Delta (33,9 proc.) i Alfa (11,3 proc.).

Władze sanitarne ZEA podały szczepionkę przeciwko Covid-19 ok. 71 proc. ludności kraju. Masowe testy i jedna z najszybszych na świecie akcji szczepień pomogły ZEA ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Liczba przypadków zakażeń na dobę wzrosła teraz do ponad 2 tys., ale spadła z blisko 4 tys. w styczniu. Od wybuchu epidemii w ZEA zgłoszono ok. 627 tys. zakażeń i 1796 zgonów.