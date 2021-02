Zebrała się polsko-niemiecka komisji ekspertów ds. miejsca pamięci i spotkań z Polską

Przy okazji inauguracyjnego posiedzenia polsko-niemieckiej komisji ekspertów ds. utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską w środę w Berlinie minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas podkreślił, że miejsce to musi być "jednocześnie historyczne i przyszłościowe, niemiecko-polskie i europejskie".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec poinformowało, że Maas otworzył inauguracyjne posiedzenie polsko-niemieckiej komisji ekspertów ds. utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską w Berlinie. Zwracając się do członków komisji, minister podkreślił, że rząd federalny nigdy nie pozostawił wątpliwości co do niemieckiej odpowiedzialności za II wojnę światową.

"Podczas gdy Holokaust jako najciemniejszy rozdział niemieckiej historii słusznie zajmuje centralne miejsce w naszej pamięci, gdzie indziej istnieją luki" - zauważył Maas. - Obejmuje to szczególne cierpienia polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. W Polsce zaczęło się szaleństwo rasowej ideologicznej wojny unicestwienia w Europie Wschodniej. Wraz ze zniszczeniem całych miast, masowymi egzekucjami i przesiedleniami Polska miała zniknąć na zawsze z mapy".

Szef niemieckiego MSZ wyjaśnił, że "dlatego Bundestag postanowił stworzyć w Berlinie miejsce pamięci i spotkań dla polskich ofiar II wojny światowej i nazistowskiej okupacji Polski. Daje to podwójny mandat: pamięci o polskich ofiarach niemieckiej agresji, o ich cierpieniu i odwadze w oporze; a jednocześnie ma umożliwić spotkania Niemców, Polaków i naszych europejskich sąsiadów, przyczyniające się do pogłębienia naszych stosunków".

"Dla mnie oznacza to, że to miejsce pamięci i spotkań musi być jednocześnie historyczne i przyszłościowe, niemiecko-polskie i europejskie" - podsumował Maas.

30 października 2020 roku Bundestag zdecydował, że w Berlinie powinno powstać miejsce poświęcone polskim ofiarom II wojny światowej i narodowo-socjalistycznej okupacji Polski, które zarazem będzie służyć spotkaniom i debatom na temat historii polsko-niemieckiej.

Propozycja koncepcji miejsca pamięci ma powstać do lata 2021 roku. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych przejęło inicjatywę w tym projekcie. "W tym celu powołano komisję złożoną z polskich i niemieckich ekspertów w dziedzinie nauki i społeczeństwa obywatelskiego pod przewodnictwem byłego ambasadora (Niemiec w Polsce - PAP) Rolfa Nikla" - informuje niemieckie MSZ.

Komisja spotkała się w środę na spotkaniu inauguracyjnym. Komisja ekspertów ma się zbierać co miesiąc. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych powołano również grupę projektową wspierającą komisję ekspertów.

Jako możliwą lokalizację miejsca pamięci wskazywano w zeszłym roku berliński Plac Askański lub jego okolice.

Z Berlina Berenika Lemańczyk