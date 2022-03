Zełenska: od początku inwazji w kraju urodziło się ponad 15 tys. dzieci

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie przyszło na świat ponad 15 tys. dzieci. „Rodziły się w schronach i pod ostrzałem, ale się urodziły!” - napisała na Telegramie pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Jej wpis przytacza we wtorek agencja Ukrinform.

Żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podkreśliła, że wiele z tych noworodków wymaga całodobowej opieki z użyciem sprzętu medycznego. Jak jednak zapewnić taką opiekę, gdy wróg metodycznie niszczy szpitale i uszkadza sieci energetyczne? - zapytała.

Zełenska ogłosiła również, że przy wsparciu ambasady ukraińskiej we Francji oraz przedstawicieli francuskiego biznesu i organizacji medycznych do miast Ukrainy przekazywane są inkubatory ze stabilnym zasilaniem. Pierwsze dwa zostały już dostarczone do szpitala w Mikołajowie na południu kraju dzięki organizacji Lekarze bez Granic - dodała.

