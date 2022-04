Zełenski: Broń dla Ukrainy to zbawienie całej Europy

Dostarczenie naszemu krajowi niezbędnej broni teraz, gdy jej potrzebuje, jest zbawieniem nie tylko dla Ukraińców, ale dla całej Europy, powiedział w czwartek podczas wieczornego wystąpienia wideo prezydent Ukrainy, poinformował Ukrinform.

Prezydent podkreślił, że władze robią wszystko, aby pomóc armii i zapewnić wojsku niezbędną broń.

"Za każdym razem, gdy kontaktuję się z moimi partnerami, podkreślam, że broń dla Ukrainy w tej chwili, ta o którą prosimy i właśnie teraz, gdy jej potrzebujemy, jest zbawieniem nie tylko dla naszego narodu. To zbawienie dla was wszystkich - dla całej Europy. Jestem wdzięczny tym partnerom, którzy to rozumieją i pomagają przekonać innych" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że w czwartek armia rosyjska kontynuowała ofensywę na wschodniej Ukrainie, a najeźdźcy próbowali posuwać się naprzód w południowych regionach.

"Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują najeźdźców. I jestem wdzięczny każdemu z naszych obrońców,którzy utrzymują pozycje" - podkreślił Zełenski.

Zełenski wyraził nadzieję, że Kongres USA szybko zatwierdzi nowy pakiet odpowiedzi na rosyjską agresję, który przewiduje przeznaczenie 33 mld dolarów z inicjatywy Joe Bidena na wsparcie Ukrainy.