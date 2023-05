Zełenski chce poparcia Ligi Państw Arabskich dla planu pokojowego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przybył na szczyt Ligi Państw Arabskich w Arabii Saudyjskiej, zaapelował do jego uczestników o poparcie planu pokojowego. Wszyscy szefowie delegacji rządowych otrzymali dziesięciopunktowy plan.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który nieoczekiwanie przybył do Dżuddy w Arabii Saudyjskiej, wezwał kraje uczestniczące w szczycie Ligi Państw Arabskich do poparcia inicjatywy pokojowej mającej na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.

- Wzywam was wszystkich, którzy szanują pokój, do przyłączenia się do realizacji formuły pokoju, a tym samym zmniejszenia wrogości, wojen, cierpienia i zła. Rosja jest słaba, pokonaliśmy ją, gdy miała więcej broni w swoich rękach. Jej agresywne zachowanie nie wynika z siły, ale ze zrozumienia, że użyteczny czas imperiów już nie działa - powiedział w swoim wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy przedstawił dziesięciopunktowy plan zakończenia wojny

Przedstawiciele wszystkich państw uczestniczących w szczycie otrzymali dziesięciopunktowy plan pokojowy, który zakłada między innymi: wycofanie wojsk rosyjskich z zajętych ukraińskich terenów, wymianę jeńców wojennych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

- Inicjatywa Zbożowa Morza Czarnego, która pozwala Ukrainie na kontynuowanie dostaw, w tym do krajów Ligi Arabskiej, jest dobrym przykładem tego, jak ukraińska formuła pokojowa przynosi korzyści innych krajom - przekonywał Zełenski.

Arabia Saudyjska zadeklarowała chęć mediacji między Rosją i Ukrainą

Były także podziękowania dla dyplomatów Arabii Saudyjskiej za pomoc humanitarną i zaangażowanie w uwolnienie dużej grupy ukraińskich jeńców wojennych, ale także prośba o ochronę ukraińskiej społeczności muzułmańskich Tatarów na Półwyspie Krymskim, który jest okupowany przez Rosjan od 2014 roku.

Ze swej strony saudyjski koronny następca tronu książę Mohammad bin Salman powiedział, że Arabia Saudyjska jest gotowa do rozpoczęcia mediacji między Rosją i Ukrainą.