Zełenski dla CNN: Cały świat powinien być gotowy na możliwość użycia broni jądrowej przez Rosję

Wszystkie kraje świata powinny być zaniepokojone możliwością użycia broni jądrowej przez Rosję - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla CNN.

Zełenski odniósł się w ten sposób do słów dyrektora CIA Billa Burnsa, który w czwartkowym przemówieniu na uczelni Georgia Tech stwierdził, że nie można lekceważyć potencjalnego użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej.

"Cały świat, wszystkie kraje powinny się tym martwić" - powiedział Zełenski w opublikowanym przez CNN fragmencie wywiadu. Wskazał przy tym na retorykę Kremla wokół użycia broni masowego rażenia.

"To może nie być prawdziwa informacja, ale może być prawdą (...) Oni mogą to zrobić. Dla nich życie ludzi to nic" - ocenił prezydent Ukrainy, mówiąc po angielsku. "Myślę, że nie powinniśmy się bać, ale powinniśmy być gotowi. Ale to nie tylko kwestia dla Ukrainy, ale całego świata" - dodał.