Zełenski do Niemców: działajcie, nie pozwólcie sponsorować machiny wojennej Rosji

Do działania na rzecz zerwania współpracy gospodarczej pomiędzy Berlinem i Moskwą wezwał w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w apelu wideo, skierowanym do uczestników akcji poparcia dla Ukrainy w Berlinie.

"Nie bądźcie sponsorami rosyjskiej machiny wojennej. Ani jednego euro dla okupantów! Zamknijcie dla nich wasze porty, nie dostarczajcie towarów, zrezygnujcie z ich surowców, naciskajcie, żeby Rosja wycofała się z Ukrainy" - oświadczył prezydent Zełenski.

Nagranie wideo z jego apelem do Niemców zostało opublikowane na Telegramie.

"Niemcy, wy macie siłę! Europa ma siłę większą, niż jakiekolwiek rakiety i czołgi. Bez handlu z wami, bez waszych banków Rosja nie będzie miała środków na tę wojnę" - oznajmił Zełenski.

Prezydent odtworzył w czasie swojego wystąpienia dźwięk syreny alarmowej, mówiąc, że jest to odgłos, z którym Ukraińcy żyją od 26 dni. Kijów przed wojną, wskazał, był nazywany "nowym Berlinem", był otwarty i wolny, a teraz "zamarł w oczekiwaniu na kolejną syrenę".

"Walczymy przeciwko artylerii rakietowej, samolotom i śmigłowcom, na których Rosjanie już piszą +na Berlin+, bo chcą pójść dalej niż na Ukrainę, chcą przyjść do was" - ostrzegał ukraiński prezydent.

"Wierzę, że pokój jest możliwy, ale musicie działać, żeby go osiągnąć" - podkreślił. "Każdy człowiek w Niemczech, każdy człowiek w Europie (musi działać) - by Kijów znowu można było nazywać nowym Berlinem, żeby było bezpiecznie, żebyśmy słyszeli śmiech, a dzieci bawiły się nie w schronach i żebyśmy wszyscy zapomnieli o syrenie alarmu przeciwlotniczego" - dodał Zełenski.

"Rosja chce złamać nasze wartości. Bo my - to wy. My jesteśmy częścią Europy i widzicie nasze pragnienie na polu walki, by być z Europą. Wy też możecie wybrać - poprzez swoje stanowisko, presję na polityków, żeby Ukraina w końcu stała się częścią UE" - oświadczył prezydent Zełenski.

Justyna Prus