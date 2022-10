Zełenski do państw Ameryk: Wspierajcie nas w ONZ, nie dawajcie się wykorzystywać Rosji

Wspierajcie nas na forum ONZ w potępianiu rosyjskiej agresji i nie pozwólcie, by Moskwa wykorzystywała wasze gospodarki do finansowania wojny i zbrodni - zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając zdalnie podczas odbywającego się w stolicy Peru Limie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Państw Amerykańskich (OPA).

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Jestem wdzięczny Organizacji Państw Amerykańskich za to, że zawiesiła Rosji status obserwatora. Potrzebujemy jednak więcej pomocy by zapanował pokój a wojska rosyjskie opuściły ziemię ukraińską" - mówił Zełenski w środę wieczorem. Wezwał państwa członkowskie OPA do wspierania Ukrainy w potępianiu agresywnych działań Rosji na forum ONZ i innych organizacji międzynarodowych.

Dodał też, że im większe poparcie dla walczących o wolność i niepodległość - tym silniejsza będzie wolność w ogóle na świecie i tym szybciej Ukraina przejdzie całą drogę do uwolnienia swojej ziemi od rosyjskich najeźdźców.

"Nie pozwólcie, aby wasze gospodarki były wykorzystywane do finansowania zbrodniczej wojny i zbrodni wojennych. Rozpowszechniajcie prawdę o tej wojnie i ofiarach spowodowanych rosyjską agresją. Niech mieszkańcy waszych krajów wiedzą, jakie zło Rosja sprowadziła na pokojowy naród ukraiński. Na naród, który nigdy nie rozpoczął żadnej wojny napastniczej" - dodał ukraiński prezydent.

Organizacja Państw Amerykańskich została założona w 1948 roku. Zrzesza 35 krajów. Jej siedzibą jest Waszyngton. Najwyższym organem OPA jest Zgromadzenie Ogólne, które odbywa się raz do roku. Obecnym, 10. sekretarzem generalnym organizacji jest Urugwajczyk Luis Leonardo Almagro Lemes.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.