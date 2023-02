Zełenski do przywódców UE: jestem wdzięczny za wsparcie wojskowe dzięki któremu Ukraińcy walczą z Rosją o Europę

Jestem wdzięczny za wsparcie wojskowe dzięki któremu Ukraińcy walczą z Rosją o Europę - powiedział w czwartek w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do przywódców UE zgromadzonych na szczycie Rady Europejskiej.

"Ta agresja powinna ponieść klęskę tak szybko jak to możliwe. (...) Dziękuję, że nas rozumiecie i nas wspieracie. Że rozumiecie, jak bardzo potrzebujemy artylerii, amunicji, czołgów, rakiet dalekiego zasięgu i nowoczesnych myśliwców. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie wojskowe. Musimy zwiększyć dynamikę naszej współpracy. Musimy to robić szybciej, niż agresor, który stara się mobilizować swój potencjał" - apelował Zełenski.

"Jestem wdzięczny wszystkim europejskim narodom, które rozumieją, że nasi dzielni żołnierze walczą z waszą pomocą z rosyjskim terrorem. Mówimy o agresji nie tylko przeciwko Ukrainie, ale przeciwko Europie" - tłumaczył.

Wyraził także wdzięczność za wsparcie ekonomiczne i solidarność energetyczną. "Europa w końcu zrozumiała, że Rosja używa energii jako broni" - ocenił prezydent Ukrainy.