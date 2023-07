Zełenski o szczycie NATO: teraz mamy fundamenty bezpieczeństwa jak nigdy przedtem

Szczyt NATO w Wilnie dał Ukrainie fundamenty bezpieczeństwa jak nigdy przedtem i dał jej drogę do członkostwa Sojuszu - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo wyemitowanym w nocy ze środy na czwartek.

"To jest bardzo ważne. Po raz pierwszy od czasu odzyskania naszej niepodległości ustanowiliśmy podstawy bezpieczeństwa dla Ukrainy na jej drodze do NATO" - powiedział Zełenski.

"Są to konkretne gwarancje bezpieczeństwa potwierdzone przez siedem czołowych demokracji świata. Nigdy przedtem nie mieliśmy takiej bazy bezpieczeństwa i to na poziomie grupy G7" - dodał.

Zełenski powtórzył to co mówił wcześniej w Wilnie, że "rozwialiśmy wszelkie wątpliwości lub niejasności co do tego czy Ukraina będzie w NATO". "Będzie" - podkreślił.