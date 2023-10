Zełenski podziękował emirowi Kataru

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z emirem Kataru Tamimem ibn Hamadem Al Sanim - poinformowała w niedzielę kancelaria szefa państwa.

Zełenski podziękował za wsparcie Ukrainy. Przywódcy omówili też sytuację na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Zełenski podziękował za humanitarne wsparcie ze strony Kataru, w tym za 100 mln USD przeznaczonych na wzmocnienie ukraińskiego sektora energetycznego i sprzęt dla karetek i oddziałów chirurgicznych.

Liderzy omówili sytuację na Bliskim Wschodzie i zgodzili się co do konieczności deeskalacji konfliktu, wysiłków na rzecz poszukiwania pokoju i obrony cywilów. Zełenski zwrócił uwagę na to, że ważne jest funkcjonowanie bez przeszkód korytarzy humanitarnych służących do ewakuacji cywilów i dostaw pomocy.

Podziękował też za pośrednictwo Kataru w powrocie do kraju wywiezionych przez Rosję dzieci. "Tylko to, co możemy potwierdzić w dokumentach, to około 20 tys. porwanych dzieci. To straszna liczba, ale rzeczywista jest jeszcze wyższa" - podkreślił Zełenski. Zapewnił, że Ukraina jest gotowa do dalszej współpracy w tym zakresie z Katarem.

W poniedziałek katarski urzędnik, na którego powołała się agencja Reutera, przekazał, że troje dzieci, które Rosjanie zabrali z okupowanych części Ukrainy, za pośrednictwem katarskich dyplomatów w Moskwie będzie oddane władzom w Kijowie.

Dojdzie do tego na mocy opracowanego przez władze Kataru mechanizmu, który ma umożliwić powrót do kraju dużo większej liczy ukraińskich dzieci - oświadczył urzędnik.