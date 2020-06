Zełenski: poziom antysemityzmu na Ukrainie jest bardzo niski

Poziom antysemityzmu na Ukrainie jest bardzo niski - oświadczył w sobotę prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski, składając wizytę w synagodze w Chersoniu, którą w kwietniu próbowano podpalić.

Jak informuje biuro prezydenta Ukrainy, główny rabin Chersonia i obwodu chersońskiego podziękował Zełenskiemu za szybką reakcję władz na próbę podpalenia świątyni. Dwóch podejrzanych w tej sprawie schwytano po trzech tygodniach od zajścia - dodano.

"Najważniejsze jest nawet nie to, że to szybki i odpowiedni rezultat. Uważam, że najważniejsze jest to - i to miało miejsce - że wszyscy ludzie widzą, że na Ukrainie są obywatele Ukrainy. I bez względu na narodowość, wyznanie, wszyscy są chronieni przez państwo (...)" - powiedział prezydent.

Zełenski, który jest pochodzenia żydowskiego, powiedział podczas spotkania z rabinem, że takie kroki organów ścigania działają na korzyść wizerunku Ukrainy. "Istotne, że na poziomie międzynarodowym - co też jest ważne - (to) docenią. Ponieważ jest hybrydowa wojna informacyjna, w ramach której mówią, że jest u nas ksenofobia, antysemityzm. Takie działania są bardzo ważne, żeby pokazać: na Ukrainie poziom antysemityzmu jest bardzo niski. Jeśli są próby (działań o charakterze antysemickim - PAP), to im zapobiegamy" - oznajmił prezydent.

20 kwietnia dwóch mężczyzn próbowało podpalić synagogę w Chersoniu, rzucając w jej stronę koktajl Mołotowa. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) byli to zwolennicy ideologii nazistowskiej, którzy chcieli w ten sposób "uczcić" rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. Podejrzanych schwytano 9 maja, kiedy przygotowywali kolejne prowokacje w związku z obchodzonym wtedy Dniem Zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi - poinformowała SBU.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska