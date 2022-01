Zełenski:: przedyskutowaliśmy z prezydentem USA sytuację w Europie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę na Twitterze, że przedyskutował z prezydentem USA kwestie związane utrzymaniem pokoju w Europie i zapobieżeniem dalszej eskalacji. Zełenski podziękował stronie amerykańskiej za "niezachwiane poparcie".

Zełenski dodał, że rozmowa z Bidenem "świadczy o specjalnym charakterze naszych stosunków".

Ukraiński prezydent napisał też, że "przedyskutowano wspólne działania Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i partnerów mające na celu utrzymanie pokoju w Europie, zapobieżenie dalszej eskalacji, reformy i deoligarchizację".

Według komunikatu Białego Domu obaj prezydenci "wyrazili poparcie dla wysiłków dyplomatycznych, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu od dwustronnego amerykańsko rosyjskiego dialogu w Genewie 10 stycznia na temat stabilności strategicznej i będą kontynuowane na forum Rady NATO-Rosja oraz OBWE".

Prezydent Biden potwierdził zobowiązanie USA i ich sojuszników oraz partnerów do zasady "nic o was bez was" - głosi komunikat.