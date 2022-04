Zełenski: przekażcie nam czołgi Leopard, transportery opancerzone i broń przeciwokrętową

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w czwartek do parlamentu i narodu Portugalii z prośbą o przekazanie czołgów Leopard, transporterów opancerzonych i pocisków przeciwokrętowych Harpoon, aby Ukraina mogła bronić się przed rosyjską agresją.

"To właśnie jest to, co u was jest i czym możecie pomóc obronić wolność i cywilizację Europy. Dlatego zwracam się do waszego państwa z prośbą o przekazanie nam tej pomocy" - powiedział Zełenski przez łącze wideo.

"Kiedy zwracamy się do narodów wolnego świata, mówimy o prostych i zrozumiałych rzeczach. Żądamy uzbrojenia, żeby obronić się w obliczu brutalnego rosyjskiego wtargnięcia, które przyniosło naszym ludziom tyle zła, ile przed 80 laty przyniosło nazistowskie wtargnięcie" - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski zaapelował też o wsparcie dla ukraińskiej kandydatury do Unii Europejskiej. "Bardzo was proszę, popierajcie nasze europejskie aspiracje" - powiedział.

Wezwał też władze Portugalii do popierania jak najbardziej surowych sankcji przeciwko Rosji, uwzględniających zarówno wstrzymanie importu paliw z tego kraju, jak również całkowitą blokadę rosyjskiego systemu bankowego. "Nie może być w Europie nawet jednego banku, który ukrywa rosyjskie pieniądze" - podkreślił.

Zełenski podczas swego przemówienia dużo miejsca poświęcił zjawisku masowych przestępstw popełnianych przez rosyjskie wojska na ukraińskich obywatelach. "Rosjanie zabijają cywilów, dokonują gwałtów i torturują obywateli Ukrainy (…). Zabijają ludzi dla zabawy, zajmują ich domy" - mówił.

Zaznaczył, że rosyjskie wojska nie mają litości ani dla dzieci, ani dla osób starszych. Wymienił szereg miejscowości, w których doszło do zbrodni na ludności cywilnej. Wskazał, że jednym z najbardziej zniszczonych przez Rosjan miast na Ukrainie jest Mariupol, w którym, jak oświadczył, nie ma już "ani jednego całego domu".

"Mariupol jest tak duży jak Lizbona i również położony blisko morza (…). Rosjanie zrobili z niego piekło" - podsumował Zełenski.