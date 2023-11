Zełenski przyznaje, że postępy na froncie są powolne

Ukraina rozważa zmianę strategii wojennej, by działać z większym zaskoczeniem – oświadczył w wywiadzie dla NBC prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapewniał też, że sytuacja w wojnie z Rosją nie jest patowa.

"Nasi wojskowi wymyślają nowe plany, nowe operacje, by szybciej iść do przodu i niespodziewanie uderzyć w Rosję" - powiedział Zełenski w wywiadzie dla NBC. Fragmenty rozmowy publikuje portal Ukraińska Prawda.

"Nie uważam, że sytuacja jest patowa" - przekonywał Zełenski, mówiąc o sytuacji na froncie. Zgodził się, że ukraińskie postępy na froncie są powolne, oraz że w armii panuje "zmęczenie" w związku z tym, że konflikt się przeciąga. Przekonywał jednak, że ukraińscy wojskowi wciąż są bardziej zmotywowani niż przeciwnik.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do doniesień o tym, że zachodni i unijni oficjele próbują nakłonić Ukrainę do rozważenia rozmów pokojowych z Rosją. Przekonywał, że Ukraina "nie chce prowadzić żadnych rozmów z terrorystami". "Jest wiele różnych głosów dookoła. Słyszałem wiele opinii bez żadnych konkretnych propozycji. Ale na dzisiaj nie mam żadnych relacji z Rosją i oni znają moje stanowisko. To jest stanowisko mojego kraju, naszego społeczeństwa - nie chcemy prowadzić żadnego dialogu z terrorystami" - oświadczył Zełenski. Słowo terrorystów "nie jest nic warte", zapewniał.

Stacja NBC News podała w sobotę, powołując się na urzędników amerykańskich, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej zaczęli dyskretnie rozmawiać z Ukrainą o możliwości negocjacji pokojowych z Rosją. Rozmowy miałyby obejmować między innymi w bardzo ogólnym zarysie kwestię tego, z czego Ukraina musiałaby zrezygnować, by porozumieć się z Rosją.

rsp/ mms/