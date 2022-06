Zełenski: relacje z Dudą i Johnsonem charakteryzują "bezpieczeństwo i chemia polityczna"

Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek podczas rozmowy ze studentami i wykładowcami brytyjskich uniwersytetów, że od początku inwazji Rosji w relacjach z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem jest „bezpieczeństwo i chemia polityczna” , informuje Ukrinform.

"Ten trójkąt został zbudowany przez nas. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Obok historii jest wspólczesność, w której od samego początku, od pierwszego dnia kontaktów między przywódcami trzech państw, o których przed chwilą wspomniałeś, mieliśmy poczucie bezpieczeństwa i chemię polityczną. Od pierwszego dnia nasze relacje były budowane na wsparciu, silnym wsparciu" - powiedział Zełenski zapytany o relacje między Ukrainą, Polską i Wielką Brytanią.

Prezydent podkreślił, że od samego początku agresji Federacji Rosyjskiej przywódcy Polski i Wielkiej Brytanii oraz obywatele tych krajów wspierali Ukrainę "nie słowami, ale czynami" i wyraził im szczerą wdzięczność- informuje Ukrinform.

Zełenski powiedział też, że komunikacja na różnych poziomach między trzema krajami odbywa się na co dzień i opiera się na zaufaniu."Kiedy mówimy, że dziś jest taki poziom kontaktów, nie chodzi tylko o nie, bo walczymy, one nam pomagają. Więc kiedy wygramy, a na pewno wygramy, będziemy wierzyć, że to zwycięstwo jest powszechne. A ci, którzy byli na tej ścieżce, będą budować przyszłe projekty bezpieczeństwa na dużą skalę. W tym trójkącie,Ukraina - Polska - Wielka Brytania, rozmawiamy już o szczegółach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu - dodał Zełenski.