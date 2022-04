Zełenski: Rosja dyskredytuje wszystkie instytucje międzynarodowe, w których zasiada

Uczestnicząc w instytucjach międzynarodowych, Rosja stara się blokować wszystko, co konstruktywne, rozpowszechniać kłamstwa i usprawiedliwiać zło, które czyni - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński w swoim wystąpieniu wideo w mediach społecznościowych- informuje portal Ukrinform.

"Rada Bezpieczeństwa ONZ istnieje, a bezpieczeństwo na świecie nie. Dla nikogo. To zdecydowanie oznacza, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest w stanie wypełniać funkcji, do których została stworzona. Winę za to ponosi tylko jedno państwo - Rosja, która dyskredytuje ONZ i wszystkie inne instytucje międzynarodowe, w których nadal uczestniczy" - oświadczył Zełenski.