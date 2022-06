Zełenski: UE może zrobić historyczny krok, potwierdzając przynależność narodu Ukrainy do rodziny europejskiej

W najbliższym czasie Unia Europejska ma szansę zrobić historyczny krok, który dowiedzie, że jej słowa o przynależności narodu ukraińskiego do rodziny europejskiej nie są puste – powiedział w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski na zakończenie Szczytu Demokracji w Kopenhadze.

"W kontekście tego, że Ukraina powinna być częścią rodziny europejskiej, musimy przejść od słów do czynów" - oświadczył ukraiński przywódca.

"Dlaczego są jeszcze politycy nastawieni sceptycznie albo wahający się co do tego, czy Ukraina powinna wstąpić do Unii Europejskiej? Dlaczego? Dlaczego naród ukraiński tak długo słyszał, że musi się znajdować w szarej strefie pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Dlaczego? Jeżeli Rosja cynicznie łamie dosłownie wszystkie główne dokumenty prawa międzynarodowego, dlaczego są do tej pory tacy, którzy wahają się, czy blokować jakiekolwiek stosunki z tym państwem?" - pytał ukraiński przywódca.

Przypomniał, że Ukraina potrzebuje skutecznych, prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa oraz nowej architektury bezpieczeństwa dla całego kontynentu europejskiego. "Gdy staje się jasne, że wojna może się zacząć w dowolnym momencie, agresor powinien poczuć strach przed światem demokratycznym, siłę międzynarodowego prawa, i to wówczas, gdy zaledwie spróbuje naruszyć obowiązujące normy" - powiedział Zełenski.

Podkreślił, że wszyscy zbrodniarze wojenni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. "Sprawiedliwość musi się wypowiedzieć, a wypowiedź ta musi być poparta działaniami w reakcji na każdą śmierć z rąk rosyjskich żołnierzy, za każdy przypadek tortur, za każdy gwałt" - dodał.

Zaznaczył, że "słowo zawsze jest podstawą prawa, zawsze jest podstawą dla umowy, statutu, konwencji, deklaracji".

Przypomniał, że agresja Rosji nie zaczęła się 24 lutego br., lecz w 2014 roku. Zwrócił uwagę, że Rosja pogwałciła ponad 400 międzynarodowych umów i konwencji, między innymi: Kartę Narodów Zjednoczonych, Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Statut Rady Europy.

"Demokracja powinna być skuteczna na wszystkich polach. Słowa powinny pracować, powinny działać. A kiedy to nastąpi, nie będzie wątpliwości, kto zwycięży" - zakończył swoje przemówienie prezydent Zełenski.

Prezydent Ukrainy przemawiał za pośrednictwem łącza wideo na zakończenie Szczytu Demokracji w Kopenhadze, zorganizowanego przez organizację pozarządową Sojusz Demokracji (Alliance of Democracies). Założył ją były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Tegoroczna edycja wydarzenia była poświęcona wojnie na Ukrainie.