Zełenski w Bundestagu: przez środek Europy biegnie mur między wolnością a brakiem wolności (aktualizacja)

Przez środek Europy biegnie mur między wolnością a brakiem wolności - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo skierowanym do deputowanych Bundestagu w czwartek, trzy tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Proszę nam pomóc zatrzymać tę wojnę” – zaapelował do kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

"Przez środek Europy biegnie mur między wolnością a brakiem wolności. Ten mur rośnie z każdą chwilą, kiedy nie jest udzielana nam pomoc" - mówił prezydent Ukrainy, podkreślając potrzebę dalszego wsparcia jego kraju w tym dramatycznym czasie.

"Panie kanclerzu Scholz, czas zburzyć ten mur. Proszę pokazać się jako przywódca, a pańscy potomkowie będą z pana dumni. Proszę nam pomóc zatrzymać tę wojnę" - zaapelował. Na te słowa parlamentarzyści zareagowali owacjami na stojąco.

Zełenski przypomniał, że Rosja wykorzystuje Niemcy i inne kraje do finansowania tej wojny, między innymi przez takie przedsięwzięcia jak gazociąg Nord Stream 2. "To było dla nas smutne" - dodał Zełenski, mówiąc o odrzucanych wielokrotnie prośbach Ukrainy o wsparcie, m.in. militarne. "Czuliśmy ten opór, widzieliśmy, że wolicie zajmować się dalej gospodarką" - podkreślił.

W swoim przemówieniu Zełenski przywołał też słynne słowa byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, który w Berlinie w 1987 roku wezwał Związek Radziecki do zburzenia muru berlińskiego.

"Ludzie na Ukrainie chcą żyć swobodnie i nie poddawać się innemu krajowi. Trudno jest nam bez pomocy świata przetrwać to wszystko, bronić Ukrainy i Europy. Postarajcie się zrobić więcej" - mówił Zełenski.

Jak podkreślił, na Ukrainie cywile i żołnierze stali się celem okrutnych rosyjskich ataków, wojska rosyjskie jednakowo traktują cele wojskowe i cywilne, nie zezwalają na udzielanie pomocy humanitarnej cywilom. "W ciągu trzech tygodni zginęło bardzo wielu Ukraińców, tysiące. W 2022 roku w środku Europy okupanci zabili 108 dzieci" - podkreślił prezydent Ukrainy.

"Znowu próbują zniszczyć cały naród w Europie" - podkreślił. "Mówię w imieniu Ukraińców, którzy przeżyli II wojnę światową. I teraz po 80 latach znowu dzieje się to samo, trwa wojna" - mówił Zełenski. "Zwracam się do was, bo nie wolno pozwolić, by to się powtarzało" - dodał Zełenski.

"Kraje leżące za oceanem są teraz bliższe Ukrainie niż Niemcy" - podkreślił.

Podziękował wszystkim, którzy wspierają Ukrainę, w tym politykom, którzy "próbują zburzyć ten mur i którzy chcą zaostrzenia sankcji w celu ochrony młodszego pokolenia".