Zełenski: W Iziumie odnaleziono masowy grób

W Iziumie w obwodzie charkowskim znaleziono masową mogiłę. Niezbędne działania proceduralne już się tam rozpoczęły. Jutro powinno być więcej informacji - jasnych, zweryfikowanych informacji - powiedzia łw wystąpieniu wideo w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski, przekazuje Ukrinform

Jutro w Iziumie, powiedział prezydent, będą dziennikarze ukraińscy i zagraniczni. Chcemy, aby świat wiedział, co się naprawdę dzieje i do czego doprowadziła rosyjska okupacja. Bucha, Mariupol, teraz niestety Izium. Rosja wszędzie zostawia śmierć. I musi być za to odpowiedzialna. Świat musi pociągnąć Rosję do realnej odpowiedzialności za tę wojnę. Zrobimy dla tego wszystko.

Wieczna pamięć tym wszystkim, którym okupanci odebrali życie! Wieczna chwała każdemu, kto walczy o Ukrainę! Chwała Ukrainie!,powiedział Wołodymyr Zełenski.