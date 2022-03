Zelenski w parlamencie Kanady: to próba anihilacji ukraińskiego narodu, zniszczenia jego przyszłości

O pomoc w przywróceniu pokoju na Ukrainie i dalsze wsparcie w walce z rosyjską inwazją zaapelował do kanadyjskich parlamentarzystów prezydent Ukrainy Wołodymir Zelenski, który we wtorek wystąpił online parlamencie Kanady. Zełenski oświadczył, że agresja Rosji, to próba anihilacji ukraińskiego narodu, zniszczenia jego przyszłości.

"To próba anihilacji ukraińskiego narodu, zniszczenia naszej przyszłości" - mówił Zelenski o rosyjskiej agresji. "Chciałbym, żebyście to zrozumieli" - powtarzał, przypominając kolejne bombardowania na Ukrainie i porównując ukraińskie miasta z kanadyjskimi.

Powtórzył apel o pomoc w zamknięciu nieba nad Ukrainą.

lach/ mal/