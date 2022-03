Zełenski: wizyta premierów Polski, Czech, Słowenii to silne świadectwo wsparcia

Wizyta w Kijowie premiera i wicepremiera Polski, a także premierów Czech i Słowenii w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia - napisał we wtorek w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Jansza. Wasza wizyta do Kijowa w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia. Bardzo to doceniamy" - napisał prezydent Zełenski w Telegramie.

Do wpisu dołączył nagranie z rozmów

Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale; musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, informując, że wraz z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami: Czech i Słowenii są w Kijowie.

"Musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie. To dlatego, razem z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, premierami Petrem Fialą i Janezem Jansą, jesteśmy w Kijowie" - dodał szef polskiego rządu.