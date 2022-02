Zełenski: wojskowym, którzy walczą z Rosją, będziemy płacić po 100 tys. hrywien miesięcznie

Będziemy płacić wojskowym po 100 tys. hrywien (ok. 14 tys. zł) miesięcznie za udział w obronie przed Rosją – zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Nie po to, żeby nam dziękowali. Ale po to, by wiedzieli na pewno, że kraj jest im wdzięczny" - oświadczył.

Jak dodał, żołnierze walczą nie "dla pieniędzy, a - o dzisiaj i o jutro".