Zełenski za propozycją demilitaryzacji strefy wokół zaporoskiej elektrowni atomowej

"Jeśli treść tej propozycji polega na demilitaryzacji terytorium elektrowni jądrowej – a jest to logiczne, bo to rosyjska obecność wojskowa postawiła zaporoską elektrownię atomową na krawędzi katastrofy – to możemy wesprzeć taką zdemilitaryzowaną strefę”, powiedział we wtorek Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy we wtorkowym wystąpieniu wideo odniósł się do raportu misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej(MAEA), która odwiedziła zaporoską elektrownię jądrową, oraz odpowiedział na propozycje Rafaela Grossiego dotyczące utworzenia strefy ochronnej wokół elektrowni.

"Raport odnotowuje obecność rosyjskiego sprzętu wojskowego na terenie elektrowni jądrowej, podkreśla presję na naszych pracowników jądrowych i zawiera wyraźne odniesienia do rosyjskiej okupacji wojskowej. To jest dobre. Jeśli chodzi o propozycję dyrektora generalnego MAEA Grossiego, aby stworzyć strefę ochronną wokół stacji,to musimy przyjrzeć się konkretnej treści takiego instrumentu: czym właściwie może być ochrona? Jeśli treść tej propozycji polega na demilitaryzacji terytorium elektrowni jądrowej - a jest to logiczne, bo to rosyjska obecność wojskowa postawiła stację zaporoską na krawędzi katastrofy radiacyjnej - to możemy wesprzeć taką zdemilitaryzowaną ochronę strefy", powiedział Zełenski.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał we wtorek do utworzenia zdemilitaryzowanego kordonu wokół okupowanej obecnie przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy. Ostrzegł, że jakiekolwiek uszkodzenie elektrowni może skończyć się katastrofą dla całego regionu.

