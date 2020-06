Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy wezwało rządy do realizacji wspólnych projektów

Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy, które zebrało we wtorek, wezwało rządy obu krajów do realizacji wspólnych projektów w dziedzinie infrastruktury, w tym na granicy - poinformowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.

"Przed Ukrainą i Polską nie ma innej ścieżki niż rozwój dobrosąsiedzkich, równorzędnych i wzajemnie korzystnych stosunków o charakterze strategicznym" - oznajmiła podczas otwarcia posiedzenia Kondratiuk, która przewodniczyła rozmowom ze strony ukraińskiej.

W trakcie spotkania, które odbyło się w formie wideokonferencji, poruszono m.in. tematy walki z pandemią koronawirusa, współpracy w dziedzinie infrastruktury, energetyki, bezpieczeństwa, sfery humanitarnej, oświaty, dialogu historycznego i ukraińskich migrantów zarobkowych - przekazała wiceprzewodnicząca Rady po zakończeniu posiedzenia. Jak dodała, Zgromadzenie Parlamentarne wezwało rządy obu krajów do realizacji wspólnych projektów w dziedzinie infrastruktury, w tym granicznej.

"Polska to nasz strategiczny partner na drodze do Unii Europejskiej i NATO" - podkreśliła Kondratiuk, dziękując Warszawie za poparcie w związku z niedawną decyzją Sojuszu o nadaniu Ukrainie statusu członka Programu Rozszerzonych Możliwości NATO.

Parlamentarzystka wyraziła nadzieję, że sytuacja związana z pandemią pozwoli na to, by ukraińska delegacja złożyła w październiku wizytę w Polsce i wzięła tam udział w kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego.

"Była to dobra okazja do przeglądu spraw z obu stron, agendy dwustronnej, ale też międzynarodowej, ponieważ rozmawialiśmy dużo o bezpieczeństwie" - powiedział po spotkaniu polskim dziennikarzom ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Ambasador przekazał, że na posiedzeniu uwagę poświęcono kwestiom historycznym i oświatowym. Jak wyjaśnił, podnoszono m.in. sprawę polskiej szkoły w Mościskach, a także kwestię dostępu do podręczników czy zatrudniania nauczycieli z Polski w szkołach polskiej mniejszości narodowej.

"Dużo uwagi poświęciliśmy wymianie handlowej i inwestycjom, których poziom obecnie nikogo nie zadowala, a dojdą jeszcze do tego skutki epidemii Covid-19" - dodał dyplomata.

Ze strony polskiej XII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy przewodniczył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Było to pierwsze posiedzenie tego forum w obecnej kadencji ukraińskiego parlamentu, która rozpoczęła się latem ubiegłego roku.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska