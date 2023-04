Zgromadzenie Parlamentarne RE wezwało Rosję do zaprzestania deportacji ukraińskich dzieci, używając terminu "ludobójstwo"

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w czwartek rezolucję, w której wezwało Rosję do zaprzestania bezprawnych deportacji ukraińskich dzieci i ich repatriacji do ojczyzny - poinformowały na Twitterze służby prasowe RE. W kwietniu rząd Ukrainy poinformował, że co najmniej 19384 dzieci zostało deportowanych do Rosji.

W przyjętej rezolucji zgromadzenie przywołało przyjętą w 1948 roku konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Podkreśliło, że przymusowe przesiedlanie dzieci z jednej grupy do drugiej w celu zniszczenia w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej jest uważane za zbrodnię, co pokrywa się z udokumentowanymi dowodami deportacji i przymusowego wysiedlenia ukraińskich dzieci do Federacji Rosyjskiej lub na terytoria czasowo okupowane przez Rosję - donosi portal Euromajdan Press.

W rezolucji - informuje agencja Ukrinform - zgromadzenie podkreśliło, że deportacje są zaplanowaną i systematyczną polityką państwową, i zażądało wstrzymania toczących się "procedur adopcyjnych, zaprzestania nadawania obywatelstwa rosyjskiego oraz przywrócenia więzi dzieci z rodzicami lub opiekunami oraz ich repatriacji lub zwolnienia do bezpiecznego kraju trzeciego".

Podczas dyskusji posłowie przypomnieli o nakazach aresztowania prezydenta Władimira Putina i rosyjskiej rzecznik praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej, wydanych w ubiegłym miesiącu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z ich odpowiedzialnością za deportacje dzieci do Rosji.

Zdaniem członka ukraińskiej delegacji, deputowanego Ołeksija Honczarenko, najważniejszym elementem rezolucji jest zastosowanie terminu "ludobójstwo". Cytowany przez agencję Unian Honczarenko stwierdził, że w dokumencie tak wysokiej rangi zwrot ten pojawił się w odniesieniu do działań Rosji po raz pierwszy.