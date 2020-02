Zgubiony w USA pierścień po 47 latach odnaleziony w lesie w... Finlandii

W 1973 roku pewna nastolatka zgubiła w USA pierścień podarowany przez chłopaka. Po 47 latach drogocenna zguba do niej powróciła po odkopaniu w lesie w... Finlandii. Tajemnicą pozostaje, w jaki sposób znalazła się na północy Europy.

Debra zgubiła pierścień pamiątkowy liceum Morse High School z niebieskim kamieniem, myjąc ręce w sklepie w amerykańskim stanie Maine. Otrzymała go od Shawna, swojego chłopaka z liceum przed jego wyjazdem na studia.

Po 47 latach pierścień odkopał w lesie w południowo-zachodniej Finlandii 38-letni Marko Saarinen. Nie wiadomo, jak cenny przedmiot znalazł się po drugiej stronie Atlantyku.

Przyglądając się pierścieniowi, Fin znalazł na nim oznaczenia - "Morse High School", "1973" oraz inicjały "S.M.". Opublikował więc jego zdjęcie na facebookowej stronie absolwentów liceum Morse High School z Maine z 1973 roku.

Na odpowiedź nie czekał długo. Szybko ustalono, że właścicielem zguby był Shawn McKenna, chłopak Debry z czasów liceum.

Jak się okazało, miłość Debry i Shawna przetrwała jego wyjazd na studia - para pobrała się w 1977 roku i wiodła wspólne życie do 2017 roku, gdy mężczyzna zmarł.

Nie zwlekając, znalazca wysłał zgubiony przed laty pierścień do Debry McKeena. Kobieta jest wdzięczna uczciwemu Finowi i szczęśliwa, że znów ma przypominający jej o zmarłym mężu przedmiot. "Shawn mówił, że nie ma przypadków - mówi kobieta. - Przez chwilę czułam się nieco zagubiona, ale teraz uważam, że on daje mi znaki, że wszystko jest w porządku, że decyzje które podejmuje są prawidłowe, a on w nich mnie wspiera".

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski