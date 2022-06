Zielona energetyka odciąga Kazachstan od Rosji. USA zwietrzyły szansę

Pomimo problemów gospodarczych wywołanych długotrwałym stanem pandemii, wojną w Ukrainie i suszą, Kazachstan nie porzuca planów osiągnięcia węglowej neutralności do 2060 roku. Faktem jest, że spodziewane inwestycje straciły impet i „mapa drogowa” transformacji w zieloną gospodarkę jest poważnie zagrożona. W zaistniałej sytuacji republika może jednak liczyć na silne wsparcie ze strony państw zachodnich, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, jak również zaawansowanych technologicznie państw Azji, jak Japonia i Chiny.

Przez ostatnie lata Kazachstan realizował swoje ekologiczne plany indywidualnie, zaostrzając normy ekologiczne dla przedsiębiorstw i kreując przyjazny klimat dla strategicznych inwestycji w energetykę odnawialną.

Podstawowym problemem republiki jest wciąż niekorzystny miks energetyczny, w którym udział węgla wynosi ponad 80 proc. Transformacja wiąże się więc z ogromnymi kosztami, których Kazachstan samodzielnie nie udźwignie.

Ostatnio istotne wsparcie dla zielonej transformacji w Kazachstanie i całym regionie Azji Centralnej zadeklarowały Stany Zjednoczone.

Zielony Most i inne inicjatywy

W listopadzie 2021 podczas Konferencji Klimatycznej w Glasgow (COP26) Kazachstan i Tadżykistan podpisały kartę Partnerskiego Programu Zielony Most (Green Bridge Partnership Program) i stworzenia Klimatycznego Centrum dla Azji Centralnej (Central Asian Climate Hub). Program ten został zainicjowany w 2010 przez prezydenta Nazarbajewa i ma na celu stworzenie ram kooperacji republik i instytucji międzynarodowych w kwestii ochrony regionalnego ekosystemu. Kluczowym problemem było jednak sfinansowanie działań, co bezpośrednio przekładało się na brak entuzjazmu dla tej inicjatywy ze strony przywódców pozostałych państw regionu.

Przez ostatnie lata Kazachstan realizował więc swoje ekologiczne plany indywidualnie, zaostrzając normy ekologiczne dla przedsiębiorstw i kreując przyjazny klimat dla strategicznych inwestycji w energetykę odnawialną. Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji w tym sektorze jest sprzedaż „zielonych” obligacji. Debiut tych papierów dłużnych miał miejsce we wrześniu 2021 na Kazachskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a pierwszym emitentem został Euroazjatycki Bank Rozwoju, który wprowadził do obiegu 3-letnie obligacje o łącznej wartości 20 mld tenge (ok. 50 mln dol.). Aktualnie republika implementuje System Handlu Emisjami, wzorowany na funkcjonującym w Unii Europejskiej, którym objęto już 46 proc. produkcji energii.

Transformacja energetyczna jest konieczna, ale kosztowna

Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję zdegradowały wizerunek Moskwy w Azji Centralnej, choć żadna z republik nie odważyła się jeszcze na oficjalne potępienie rosyjskiej agresji. Niemniej, chyba żaden z przywódców państw regionu nie ma wątpliwości, że północne mocarstwo przestało być gwarantem stabilności, bezpieczeństwa i gospodarczego rozwoju, a stało się przeszkodą na drodze realizacji ambitnych planów rozwojowych. W tej sytuacji nietrudno zrozumieć mniej lub bardziej otwarte dążenia do implementacji multiwektorowej polityki zagranicznej. Odzwierciedlenie tych dążeń wyraźnie widać na przykładzie kazachskich planów transformacji gospodarczej w kierunku wzrostu ekologiczności.

Jako pierwsze zareagowały Stany Zjednoczone, które obiecały wsparcie dla całego regionu. Kazachstan zadeklarował pełną otwartość na współpracę z Waszyngtonem w procesie dekarbonizacji gospodarki, chcąc utrzymać pozycję regionalnego lidera ekoprzemian, jak również stać się koordynatorem działań w tym zakresie dla pozostałych republik. Taka postawa obudziła niewątpliwie czujność Kremla, który jednak póki co zachowuje milczenie.

Podstawowym problemem republiki jest wciąż niekorzystny miks energetyczny, w którym udział węgla wynosi ponad 80 proc. Transformacja wiąże się więc z ogromnymi kosztami, których Kazachstan samodzielnie nie udźwignie. Wysokie koszty inwestycji i długi okres zwrotu znacząco obniża atrakcyjność lokowania kapitału przez prywatnych inwestorów.

Ponadto opieranie produkcji energii wyłącznie na źródłach odnawialnych (wiatr i słońce), nawet przy wysokiej dynamice tworzenia infrastruktury i korzystnych warunkach geofizycznych nie pozwoli na realizację planu ostatecznego pożegnania z węglem w energetyce do 2050. Już od pewnego czasu dyskutowany jest więc projekt budowy elektrowni atomowej. Ostatnia, wybudowana jeszcze w czasach ZSRR, została zamknięta w 1999.

Ze względu na powiązania między Moskwą i Nur-Sułtan oczywistym wydawało się, że naturalnym inwestorem i budowniczym będzie Rosja (memorandum z Rossatomem podpisano już w 2014), choć władze kazachskie twierdziły, że są otwarte na negocjacje z dostawcami z innych państw. We wrześniu 2021 Kazachstan niespodziewanie podpisał porozumienie o współpracy z amerykańskim producentem reaktorów NuScale Power i cały czas prowadzi rozmowy z amerykańsko-japońską spółką GE-Hitachi Nuclear Energy.

Wydaje się, że napaść Rosji na Ukrainę może być znakomitym pretekstem do odrzucenia przez władze w Nur-Sułtan oferty Rossatomu. Tym bardziej, że obłożona sankcjami Rosja ma coraz mniejsze możliwości eksportu zaawansowanych technologii, a tym bardziej zdolności do kredytowania tak kosztownych inwestycji (koszt budowy jednego bloku szacowany jest na ok. 8 mld dol.).

Kazachstan wytycza nowy szlak

Otwartość Kazachstanu na współpracę z zachodem w dziedzinie ekologicznej transformacji i powierzenie prestiżowej inwestycji nuklearnej Amerykanom może być zapowiedzią dryfu całego regionu w kierunku przeciwnym do kursu Kremla. Oczywiście proces ten nie będzie rewolucyjny, ale jego dynamika będzie zwiększać się wraz z marginalizacją gospodarczego i politycznego znaczenia Rosji w regionie.

Wzrost powiązań Nur-Sułtan z Waszyngtonem może stać się punktem zwrotnym dla stopniowego przeorientowania polityczno-gospodarczego wektora działań kolejnych republik, które już dziś dostrzegają, że z Rosją jest im „nie po drodze”. Znajdująca się w coraz głębszym kryzysie gospodarczym Moskwa, stojąca pod pręgierzem globalnej krytyki i politycznego wykluczenia, staje się niewiarygodnym i niechcianym partnerem nawet dla państw z zazdrośnie strzeżonej przez Kreml poradzieckiej strefy wpływów.

Potencjalne korzyści z relacji z Zachodem coraz mocniej kontrastują z niespełnionymi i mglistymi obietnicami Kremla, a Kazachstan może wkrótce stać się wzorcem opłacalności prymatu nowego kierunku kooperacji.